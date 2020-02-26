Каряка: «Комличенко не просто так забивал в Чехии по 20 с лишним голов»

Экс-полузащитник сборной России Андрей Каряка поделился мнением о переходе нападающего Николая Комличенко из «Млады Болеслав» в московское «Динамо».
Считаю, что покупка Комличенко — это усиление для «Динамо». Он игрок уровня сборной России — в этом нет никаких сомнений. Переход решает сразу две проблемы: появление качественного центрального форварда и уменьшение головной боли из-за лимита на легионеров. Уверен, что Комличенко не просто так забивал в Чехии по 20 с лишним голов.
Ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский признался, что казанский клуб рассматривал вариант с покупкой Комличенко, но в итоге остановился на полузащитнике «Леха» Дарко Йевтиче.
Днище это, а не усиление.
Всей страной пиарили человека-вот результат.
Очень удивлюсь, если он до конца сегодня хотя бы 3 гола забьет
Днище это, а не усиление.
Всей страной пиарили человека-вот результат.
Очень удивлюсь, если он до конца сегодня хотя бы 3 гола забьет