Каряка: «Комличенко не просто так забивал в Чехии по 20 с лишним голов»

Экс-полузащитник сборной России поделился мнением о переходе нападающего из «Млады Болеслав» в московское «Динамо».

Считаю, что покупка Комличенко — это усиление для «Динамо». Он игрок уровня сборной России — в этом нет никаких сомнений. Переход решает сразу две проблемы: появление качественного центрального форварда и уменьшение головной боли из-за лимита на легионеров. Уверен, что Комличенко не просто так забивал в Чехии по 20 с лишним голов.