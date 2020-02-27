Де Брюйне рассказал, кто из футболистов был его кумиром

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне рассказал, что его кумиром был бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Майкл Оуэн.
Майкл Оуэн был моим любимым игроком. Для меня он всегда был номером один. Он выиграл все трофеи, которые только можно было выиграть, кроме победы в Чемпионшипе. Он даже удостоился «Золотого мяча». Я тоже хочу выиграть все трофеи с «Манчестер Сити», мне очень комфортно здесь.
Ранее Де Брюйне поделился воспоминаниями об игре за «Челси».
Да и что вообще, без лёгкого троллинга - это же скука. Тут процентов 80-90 пользователей заходят не только новости почитать, но и поржать друг над другом.
Млм все должны быть как тот же пользователь Джек Дэниался?) Это же скучно..
Да и что вообще, без лёгкого троллинга - это же скука. Тут процентов 80-90 пользователей заходят не только новости почитать, но и поржать друг над другом.
Млм все должны быть как тот же пользователь Джек Дэниался?) Это же скучно..