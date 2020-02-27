Де Брюйне рассказал, кто из футболистов был его кумиром

Полузащитник «Манчестер Сити» рассказал, что его кумиром был бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» .

Майкл Оуэн был моим любимым игроком. Для меня он всегда был номером один. Он выиграл все трофеи, которые только можно было выиграть, кроме победы в Чемпионшипе. Он даже удостоился «Золотого мяча». Я тоже хочу выиграть все трофеи с «Манчестер Сити», мне очень комфортно здесь.