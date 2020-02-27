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Де Брюйне рассказал, кто из футболистов был его кумиром

сегодня, 18:55

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне рассказал, что его кумиром был бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Майкл Оуэн.

Майкл Оуэн был моим любимым игроком. Для меня он всегда был номером один. Он выиграл все трофеи, которые только можно было выиграть, кроме победы в Чемпионшипе. Он даже удостоился «Золотого мяча». Я тоже хочу выиграть все трофеи с «Манчестер Сити», мне очень комфортно здесь.

Ранее Де Брюйне поделился воспоминаниями об игре за «Челси». 

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25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:27
Удачи
Don trambon
Don trambon ответил unoejk
сегодня в 19:08
Это и есть заработать: написать 5к комментов вне лиг, тогда можно оставить заявку на получение в теге. Ещё должно быть минимум троллинга и нарушений. Под последнее вы не подходите.
Т.е. когда мне на 2 или сколько там лет дали VIP без моей заявки на это, а так же когда я сидел почти каждую неделю в бане Вы на это не смотрели, а сейчас вдруг решили меня записать в злостные нарушители? Я в бан попадаю по *праздникам* раз в месяц, а на данном ресурсе присутствую почти каждый день.

Да и что вообще, без лёгкого троллинга - это же скука. Тут процентов 80-90 пользователей заходят не только новости почитать, но и поржать друг над другом.
Млм все должны быть как тот же пользователь Джек Дэниался?) Это же скучно..
unoejk
unoejk ответил Don trambon
сегодня в 19:00
*Возвращение випок к сожалениюю не практикуем: только заработать заново.* Вы сейчас издеваетесь?) Под тегом VIP там налетело много народу как чайки с Дайте дайте дайте. И некоторым давали на пол года - год. Я сидел, читал и угарал над всем этим. Я не буду врать и писать что мне по на этот Вип, просто считаю что в принципе его заслужил) Ну это ладно, умолять не собираюсь. *За приставание к пользователю и агрессию. Это уже явно не троллинг. В принципе там и оскорбление можно давать.* Ну спасибо Вам что не дали) А так по факту уж слишком натянуто. Человек пишет в последнее время, действительно как бот, вот я и спросил. Ничего личного же.
Это и есть заработать: написать 5к комментов вне лиг, тогда можно оставить заявку на получение в теге. Ещё должно быть минимум троллинга и нарушений. Под последнее вы не подходите.
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