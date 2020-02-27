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Морьентес: «Черышеву не нужно уезжать в РПЛ»

сегодня, 17:03

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес поделился мнением о российском хавбеке «Валенсии» Денисе Черышеве:

Возвращение в Россию стало бы шагом назад в его карьере. Может быть, попозже, когда он станет старше, ему стоит поехать в РПЛ. Понятно, что он русский и ему хочется поиграть у себя на родине. Но сейчас один из лучших моментов в его карьере, так что никуда уезжать не надо.

Его можно называть русским Сульшером. Но думаю, Черышеву хочется играть чаще в основном составе.

Ранее Морьентес оценил игру нападающего «Сельты» Федора Смолова.

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RussianMango
RussianMango ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:56
К пенсии подъедет исключительно в зенит.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 17:38
Добрый вечер.
За что удалили коммент то? Никого не оскорбил и т.д.
А то что про него написал(Джека Дэниалса) то в чём тут флуд или оскорбление, паркеь ркально стал каким то странным.
Кстати верните VIP, то , пжст.
Ничего плохого никому не делал когда он был, правила не нарушал(крайне редко). Да и давно тут сижу, сами знаете. Думаю что за выслугу лет и аоведение то можно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:16
Конечно не стоит уезжать в РПЛ.....
Исключительно только в Зенит....
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