Морьентес: «Черышеву не нужно уезжать в РПЛ»

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес поделился мнением о российском хавбеке «Валенсии» Денисе Черышеве:
Возвращение в Россию стало бы шагом назад в его карьере. Может быть, попозже, когда он станет старше, ему стоит поехать в РПЛ. Понятно, что он русский и ему хочется поиграть у себя на родине. Но сейчас один из лучших моментов в его карьере, так что никуда уезжать не надо.
Его можно называть русским Сульшером. Но думаю, Черышеву хочется играть чаще в основном составе.
Ранее Морьентес оценил игру нападающего «Сельты» Федора Смолова.
За что удалили коммент то? Никого не оскорбил и т.д.
А то что про него написал(Джека Дэниалса) то в чём тут флуд или оскорбление, паркеь ркально стал каким то странным.
Кстати верните VIP, то , пжст.
Ничего плохого никому не делал когда он был, правила не нарушал(крайне редко). Да и давно тут сижу, сами знаете. Думаю что за выслугу лет и аоведение то можно.
За что удалили коммент то? Никого не оскорбил и т.д.
А то что про него написал(Джека Дэниалса) то в чём тут флуд или оскорбление, паркеь ркально стал каким то странным.
Кстати верните VIP, то , пжст.
Ничего плохого никому не делал когда он был, правила не нарушал(крайне редко). Да и давно тут сижу, сами знаете. Думаю что за выслугу лет и аоведение то можно.
Исключительно только в Зенит....
Исключительно только в Зенит....