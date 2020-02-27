Морьентес: «Черышеву не нужно уезжать в РПЛ»

Бывший нападающий сборной Испании поделился мнением о российском хавбеке «Валенсии» :

Возвращение в Россию стало бы шагом назад в его карьере. Может быть, попозже, когда он станет старше, ему стоит поехать в РПЛ . Понятно, что он русский и ему хочется поиграть у себя на родине. Но сейчас один из лучших моментов в его карьере, так что никуда уезжать не надо.

Его можно называть русским Сульшером. Но думаю, Черышеву хочется играть чаще в основном составе.