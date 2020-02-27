Ляказетт: «Обамеянг гораздо больше, чем просто хороший нападающий»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт высоко отозвался о своем одноклубнике Пьер-Эмерик Обамеянге.
Люди порой не замечают уникальность Обамеянга и его работу для команды. Он гораздо больше, чем просто хороший нападающий и бомбардир. Он много работает в обороне, отвлекает внимание на себя и освобождает пространство для меня или Нкетии. Наверное, что бы его наконец оценили по достоинству, «Арсеналу» нужно начать выигрывать трофеи.
Отметим, что недавно Ляказетт принес своей команде победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.