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Ляказетт: «Обамеянг гораздо больше, чем просто хороший нападающий»

сегодня, 17:07

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт высоко отозвался о своем одноклубнике Пьер-Эмерик Обамеянге.

Люди порой не замечают уникальность Обамеянга и его работу для команды. Он гораздо больше, чем просто хороший нападающий и бомбардир. Он много работает в обороне, отвлекает внимание на себя и освобождает пространство для меня или Нкетии. Наверное, что бы его наконец оценили по достоинству, «Арсеналу» нужно начать выигрывать трофеи.

Отметим, что недавно Ляказетт принес своей команде победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. 

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unoejk
unoejk
сегодня в 17:14
Всем добрый день. Немного подкорректировали условия: теперь в день можно совершать до 2х трансферов.
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