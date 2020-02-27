Де Брюйне: «Период в „Челси“ был важным для моей карьеры»

Полузащитник «Манчестер Сити» поделился мнением о периоде в «Челси», за который он играл с 2012 по 2014 год:

Это была хорошая школа, несмотря на то, что я редко играл. Мне помогла каждодневная работа с топ-игроками. Может быть, я редко выступал из-за того, что стоил 8 миллионов евро, а не 50. Для меня и 8 млн являются большой суммой, однако для английского футбола это мелочь.

Временами я был раздражен. Честно говоря, я не понимал, почему меня не использовали на поле. Это было жестоко. Пусть я не играл полгода, однако в тот период я учился. Возможно, что без такого опыта не оказался бы там, где нахожусь сейчас.