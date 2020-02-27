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Де Брюйне: «Период в „Челси“ был важным для моей карьеры»

сегодня, 17:49

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился мнением о периоде в «Челси», за который он играл с 2012 по 2014 год:

Это была хорошая школа, несмотря на то, что я редко играл. Мне помогла каждодневная работа с топ-игроками. Может быть, я редко выступал из-за того, что стоил 8 миллионов евро, а не 50. Для меня и 8 млн являются большой суммой, однако для английского футбола это мелочь.

Временами я был раздражен. Честно говоря, я не понимал, почему меня не использовали на поле. Это было жестоко. Пусть я не играл полгода, однако в тот период я учился. Возможно, что без такого опыта не оказался бы там, где нахожусь сейчас.

Де Брюйне претендует на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов. 

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