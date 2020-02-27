Сульшер: «Всё ещё требую большего от Марсьяля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями об адаптации форварда Антони Марсьяля к игре на позиции центрального нападающего:
Тебе приходится чаще бежать навстречу соперникам, играя на фланге. Сейчас Марсьяль выступает на другой позиции, где очень важна физика. Ему необходимо быть сильным, терпеливым и играть спиной к воротам.
Антони необходимо быть в штрафной, когда мяч окажется там. Это его работа. Требую большего от Марсьяля. Для центрального нападающего есть разница между 25 и 15 голами.
В нынешнем сезоне АПЛ Марсьяль за 21 встречу забил 10 голов. Ранее Сульшер похвалил хавбека Бруну Фернандеша.