Паркер: «МЮ нужно расстаться с Погба, он приносит лишь негатив в клуб»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» заявил, что присутствие хавбека в стане «манкунианцев» приносит команде негатив.

Погба на данный момент приносит слишком много негатива в клуб. Он очень качественный игрок, но доказывает это лишь в одном матче из десяти. Мое мнение, что МЮ нужно расстаться с Полем. Ему будет проблематично вернуться в команду, так как на протяжении всего сезона он находится не в форме.

Агент Погба заявлял, что «Ювентус» - это дом Поля. Выходит, что он уехал из дома в отпуск, а теперь хочет вернуться. Так это выглядит со стороны.