ГлавнаяНовости

Паркер: «МЮ нужно расстаться с Погба, он приносит лишь негатив в клуб»

сегодня, 18:19

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер заявил, что присутствие хавбека Поля Погба в стане «манкунианцев» приносит команде негатив.

Погба на данный момент приносит слишком много негатива в клуб. Он очень качественный игрок, но доказывает это лишь в одном матче из десяти. Мое мнение, что МЮ нужно расстаться с Полем. Ему будет проблематично вернуться в команду, так как на протяжении всего сезона он находится не в форме.

Агент Погба заявлял, что «Ювентус» - это дом Поля. Выходит, что он уехал из дома в отпуск, а теперь хочет вернуться. Так это выглядит со стороны.

Недавно Паркер подверг критике и других игроков «Ман Юнайтед». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Адама Траоре: «Мне предлагали вступить в банду, я отказался из-за футбола»
Сегодня, 19:28 Комментарии0
Гвардиола: «Хочу поблагодарить Де Брюйне за забитый пенальти»
Сегодня, 19:16 ВидеоКомментарии1
Бекхэм: «Если будет возможность, то приглашу Месси и Роналду в свой клуб»
Сегодня, 19:07 Комментарии4
Де Брюйне рассказал, кто из футболистов был его кумиром
Сегодня, 18:55 Комментарии3
Де Брюйне: «Период в „Челси“ был важным для моей карьеры»
Сегодня, 17:49 Комментарии0
Рамос: «Не думаю о поражении в ЛЧ. Мыслями уже в Эль Класико»
Сегодня, 17:23 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Pervomaez
Pervomaez
сегодня в 19:21
Маур это говорил не слушали расхлебываем теперь
Kэrroll
Kэrroll
сегодня в 19:09
Давно пора.
Inside91
Inside91
сегодня в 18:55
Всё по факту
dimagas2
dimagas2
сегодня в 18:50
Думаю летом никто за него не хотел платить.Вот теперь прически сезон будет менять,хотя и на евро может не попасть.
ManUnited87
ManUnited87
сегодня в 18:42
Он и про МЮ говорил,возвращение домой,по факту вышло,его дом,где больше платят.Надо прощаться,шуму много,а толку нет.
holms918
holms918
сегодня в 18:33
Вполне объективное мнение.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100