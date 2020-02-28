Гвардиола: «Агуэро – невероятный футболист, легенда „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал, как , и отреагировали на непопадание в стартовый состав на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).

Их поведение в раздевалке было исключительным. Очень горжусь их реакцией, так как знаю, что они хотели играть. Серхио невероятен, я никогда не мог выразить свою благодарность за его помощь, он - легенда этого клуба. Я знаю, что он готов помочь нам.

Давид Сильва и Стоунз, Зинченко, Гарсия – моя благодарность им. Я хотел бы, чтобы все они играли.