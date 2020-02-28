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Гвардиола: «Агуэро – невероятный футболист, легенда „Манчестер Сити“»

сегодня, 18:56

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг и Давид Сильва отреагировали на непопадание в стартовый состав на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).

Их поведение в раздевалке было исключительным. Очень горжусь их реакцией, так как знаю, что они хотели играть. Серхио невероятен, я никогда не мог выразить свою благодарность за его помощь, он - легенда этого клуба. Я знаю, что он готов помочь нам.

Давид Сильва и Стоунз, Зинченко, Гарсия – моя благодарность им. Я хотел бы, чтобы все они играли.

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Все комментарии
unoejk
unoejk ответил Scuderia Ferrаri
сегодня в 19:00
Какое это отношение к теме имеет? Особенно про хоккей. Уж если порог фола на ветке очень низкий, то пусть он будет низким в обе стороны. Тут и признаки троллинга клуба имеются.
Добрый день. Прикрыл как троллинг.
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