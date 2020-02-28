Лукас Перес: «„Барселона“ не впервые связывалась со мной»

Форвард «Алавеса» в беседе с Marca рассказал, почему отказался переходить в «Барселону» текущей зимой.

Я хотел завершить сезон в «Алавесе», поскольку я счастлив и у меня есть контракт. Я не хотел делать еще один неправильный шаг, который привел бы к потере возможностей [регулярно играть], как это было со мной в Англии (во время нахождения Переса в «Арсенале» - ред.). Я ни в коем случае не планировал уходить посреди сезона, я хочу оставаться здесь до конца. «Барселона» не впервые связывалась со мной, как и другие великие клубы. Правда заключается в том, что это меня не отвлекает. Мне ясно, что я хочу хорошо играть и опять чувствовать себя как полноценный футболист. Здесь, где меня полюбили с первого дня, я чувствую себя именно так.