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Лукас Перес: «„Барселона“ не впервые связывалась со мной»

сегодня, 15:00

Форвард «Алавеса» Лукас Перес в беседе с Marca рассказал, почему отказался переходить в «Барселону» текущей зимой.

Я хотел завершить сезон в «Алавесе», поскольку я счастлив и у меня есть контракт. Я не хотел делать еще один неправильный шаг, который привел бы к потере возможностей [регулярно играть], как это было со мной в Англии (во время нахождения Переса в «Арсенале» - ред.). Я ни в коем случае не планировал уходить посреди сезона, я хочу оставаться здесь до конца. «Барселона» не впервые связывалась со мной, как и другие великие клубы. Правда заключается в том, что это меня не отвлекает. Мне ясно, что я хочу хорошо играть и опять чувствовать себя как полноценный футболист. Здесь, где меня полюбили с первого дня, я чувствую себя именно так.

Напомним, что зимой «Барса» интересовалась Пересом и рядом других форвардов из чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» остановили свой выбор на Мартине Брейтуэйте, который в итоге перешел в каталонский клуб из «Леганеса».

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Все комментарии
Cympak-05
Cympak-05 ответил nogganov_01
сегодня в 16:34
Самое главное до он говорил, что его Хоселу отговаривает от перехода, а сам в раздумьях.
Альфамен
Альфамен ответил nogganov_01
сегодня в 15:39
Вы принимаете желаемое за действительное....кто тут ноет???Может эта Барса ныла,что у нее травмированы игроки и просила федерацию разрешения купить кого-то вне трансферного окна???!!!
nogganov_01
nogganov_01
сегодня в 15:33
что самое интересное, до перехода Брейтуэйта они все молчали, а вот как только купили его, так все заговорили что оказывается не хотели переходить в Барсу. Такую же фигню совсем не давно ляпнул Уильямс из Бильбао, просто по факту они не подходили по каким то критериям вот и всё, а то что они сейчас вот так вот ноют уже совсем не красиво.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:07
Молодец Перес.
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