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Пуйоль: «Уверен, Гвардиола снова выиграет Лигу чемпионов»

сегодня, 17:25

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль считает, что нынешнему рулевому «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле рано или поздно снова покориться Лига чемпионов.

Для меня Пеп - лучший тренер в мире. Вы всегда сможете определить команду Гвардиолы по игре. Убежден, что он снова выиграет Лигу чемпионов. Не могу с уверенностью сказать, что он сделает это с «Манчестер Сити», но сейчас они полностью сосредоточены именно на ЛЧ, поскольку в АПЛ у них нет никаких шансов догнать «Ливерпуль».

Напомним, что соперником «Манчестер Сити» по 1/8 финала Лиги чемпионов в этом сезоне является «Реал».

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VIPded
VIPded
сегодня в 18:08
Всё может быть....
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
сегодня в 17:54
Прикольно выйграть и два года пропустить
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:46
Но не с МС.
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