Пуйоль: «Уверен, Гвардиола снова выиграет Лигу чемпионов»

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль считает, что нынешнему рулевому «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле рано или поздно снова покориться Лига чемпионов.
Для меня Пеп - лучший тренер в мире. Вы всегда сможете определить команду Гвардиолы по игре. Убежден, что он снова выиграет Лигу чемпионов. Не могу с уверенностью сказать, что он сделает это с «Манчестер Сити», но сейчас они полностью сосредоточены именно на ЛЧ, поскольку в АПЛ у них нет никаких шансов догнать «Ливерпуль».
Напомним, что соперником «Манчестер Сити» по 1/8 финала Лиги чемпионов в этом сезоне является «Реал».