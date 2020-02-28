Пуйоль: «Уверен, Гвардиола снова выиграет Лигу чемпионов»

Бывший защитник «Барселоны» считает, что нынешнему рулевому «Манчестер Сити» рано или поздно снова покориться Лига чемпионов.

Для меня Пеп - лучший тренер в мире. Вы всегда сможете определить команду Гвардиолы по игре. Убежден, что он снова выиграет Лигу чемпионов. Не могу с уверенностью сказать, что он сделает это с «Манчестер Сити», но сейчас они полностью сосредоточены именно на ЛЧ , поскольку в АПЛ у них нет никаких шансов догнать «Ливерпуль».