Фонт: «Грустно наблюдать, как портится имидж „Барселоны“»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт заявил, что последние скандалы вокруг президента Бартомеу и игроков сказываются на имидже каталонского клуба.

Всем «кулес» (самоназвание болельщиков «Барсы» - прим.) грустно наблюдать за тем, как портится имидж нашего клуба из-за неверных действий и неразумных решений. Из этой ситуации надо выбираться. Нам нужно восстановить престиж этого клуба.

Даже после раскрытия всех махинаций руководства «Барселоны», до сих пор никто ничего не объяснил. У меня смешанные чувства по этому поводу. Я удивлен, зол и разочарован.