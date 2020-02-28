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Фонт: «Грустно наблюдать, как портится имидж „Барселоны“»

сегодня, 17:10

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт заявил, что последние скандалы вокруг президента Бартомеу и игроков сказываются на имидже каталонского клуба.

Всем «кулес» (самоназвание болельщиков «Барсы» - прим.) грустно наблюдать за тем, как портится имидж нашего клуба из-за неверных действий и неразумных решений. Из этой ситуации надо выбираться. Нам нужно восстановить престиж этого клуба.

Даже после раскрытия всех махинаций руководства «Барселоны», до сих пор никто ничего не объяснил. У меня смешанные чувства по этому поводу. Я удивлен, зол и разочарован.

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112910415
112910415
сегодня в 18:17
предельно грустно, да
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