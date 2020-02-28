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Мане: «Не думаю, что „Ливерпулю“ легко даются хорошие результаты»

сегодня, 17:28

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане порассуждал о нынешнем положении команды в чемпионате и задачах на концовку сезона.

Не думаю, что нам легко дается результат. Все понимают, что АПЛ является лучшей лигой в мире, чтобы победить нужно выкладываться на 100%. Именно это мы и стараемся делать, и пока получается очень хорошо. Но мы должны продолжать усердно работать, чтобы добиться своих целей.

Главной целью перед стартом сезона было завоевать чемпионство. Если мы победим, это будет очень здорово для клуба и болельщиков.

Недавно Мане поделился мнением о победе своей команды в матче 27-го тура АПЛ над «Вест Хэмом». 

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