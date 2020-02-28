Мане: «Не думаю, что „Ливерпулю“ легко даются хорошие результаты»

Нападающий «Ливерпуля» порассуждал о нынешнем положении команды в чемпионате и задачах на концовку сезона.

Не думаю, что нам легко дается результат. Все понимают, что АПЛ является лучшей лигой в мире, чтобы победить нужно выкладываться на 100%. Именно это мы и стараемся делать, и пока получается очень хорошо. Но мы должны продолжать усердно работать, чтобы добиться своих целей.

Главной целью перед стартом сезона было завоевать чемпионство. Если мы победим, это будет очень здорово для клуба и болельщиков.