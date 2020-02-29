ГлавнаяНовости

Моуриньо – о борьбе за попадание в топ-4: «Это большое сражение»

сегодня, 13:21
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо незадолго до матча с «Вулверхэмптоном» в 28-м туре АПЛ высказался о борьбе за попадание в первую четверку команд чемпионата Англии.

Это открытая борьба для многих клубов, и, конечно, мы и «Вулверхэмптон» в ней участвуем. Нас и соперника разделяет одно очко, а до четвертого места – четыре балла.

Рядом «Ман Юнайтед» – у них больше на одно очко [чем у «Тоттенхэма»], что-то вроде этого. У «Шеффилда» столько же, или на один балл меньше. А еще есть «Эвертон» и «Арсенал» – это большое сражение. Это масштабное сражение, в котором каждое очко может оказаться решаюющим.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков. «Вулверхэмптон» идет восьмым (39 пунктов).

Отметим, что ранее Моуриньо рассказал о том, как проходит восстановление травмированного форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Лэмпард: «Переговоры с Виллианом продолжаются»
Сегодня, 13:56 Комментарии0
Организаторы игры Швеция - Россия не предпринимали мер из-за коронавируса
Сегодня, 13:23 Комментарии2
Де Брюйне: «Я хорошо играл в последние несколько лет»
Сегодня, 12:56 Комментарии0
Манчини: «Хочу попробовать победить на Евро-2020»
Сегодня, 12:41 Комментарии3
Манчини: «Я не думаю, что Сарри испытывает проблемы в „Ювентусе“»
Сегодня, 12:34 Комментарии2
Смит: «Грилиш хочет выступать на самом высоком уровне и выигрывать трофеи»
Сегодня, 11:59 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100