Моуриньо – о борьбе за попадание в топ-4: «Это большое сражение»

Главный тренер «Тоттенхэма» незадолго до матча с «Вулверхэмптоном» в 28-м туре АПЛ высказался о борьбе за попадание в первую четверку команд чемпионата Англии.

Это открытая борьба для многих клубов, и, конечно, мы и «Вулверхэмптон» в ней участвуем. Нас и соперника разделяет одно очко, а до четвертого места – четыре балла.

Рядом «Ман Юнайтед» – у них больше на одно очко [чем у «Тоттенхэма»], что-то вроде этого. У «Шеффилда» столько же, или на один балл меньше. А еще есть «Эвертон» и «Арсенал» – это большое сражение. Это масштабное сражение, в котором каждое очко может оказаться решаюющим.