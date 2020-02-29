Де Брюйне: «„Ливерпуль“ заслуживает вновь стать чемпионом Англии»

Полузащитник «Манчестер Сити» заявил, что «Ливерпуль» заслуживает выиграть борьбу за титул чемпиона Англии.

Были игры, когда нам казалось, что мы полностью контролируем ситуацию, а затем, в последние 5-10 минут, мы фактически упускали нужный нам результат. В период, когда «Ливерпуль» не теряет очки, каждый упущенный балл – слишком большая потеря. Даже если бы мы выступали лучше, думаю, учитывая то, как «Ливерпуль» играет в этом году и побеждает практически в каждом матче, они заслуживают выиграть борьбу и вновь стать чемпионами.