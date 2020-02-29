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Де Брюйне: «„Ливерпуль“ заслуживает вновь стать чемпионом Англии»

сегодня, 11:47

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне заявил, что «Ливерпуль» заслуживает выиграть борьбу за титул чемпиона Англии.

Были игры, когда нам казалось, что мы полностью контролируем ситуацию, а затем, в последние 5-10 минут, мы фактически упускали нужный нам результат. В период, когда «Ливерпуль» не теряет очки, каждый упущенный балл – слишком большая потеря. Даже если бы мы выступали лучше, думаю, учитывая то, как «Ливерпуль» играет в этом году и побеждает практически в каждом матче, они заслуживают выиграть борьбу и вновь стать чемпионами.

Напомним, что на текущей неделе «Ман Сити» обыграл «Реал» на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1). Де Брюйне забил гол и сделал результативную передачу в этом поединке. В итоге его признали игроком недели в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:50
Чемпионство Ливерпуля более , чем заслуженное!!! Думаю, что команде и болельщикам будет очень горько и обидно , если команду лишат чемпионства из-за китайской бациллы .
Бинго Младший
Бинго Младший
сегодня в 12:37
прав кевин мс расслабился и ливерпуль хоть клуб и средний смог выскочить на время! думаю следующий сезон = 3-4 место! салаха купит реал и все
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответил Аpбитр
сегодня в 11:56
Да, конечно
Аpбитр
Аpбитр ответил Scuderia Ferrаri
сегодня в 11:53
Добрый день.
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:49
Правильно говорит))
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