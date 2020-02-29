Де Брюйне: «„Ливерпуль“ заслуживает вновь стать чемпионом Англии»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне заявил, что «Ливерпуль» заслуживает выиграть борьбу за титул чемпиона Англии.
Были игры, когда нам казалось, что мы полностью контролируем ситуацию, а затем, в последние 5-10 минут, мы фактически упускали нужный нам результат. В период, когда «Ливерпуль» не теряет очки, каждый упущенный балл – слишком большая потеря. Даже если бы мы выступали лучше, думаю, учитывая то, как «Ливерпуль» играет в этом году и побеждает практически в каждом матче, они заслуживают выиграть борьбу и вновь стать чемпионами.
Напомним, что на текущей неделе «Ман Сити» обыграл «Реал» на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1). Де Брюйне забил гол и сделал результативную передачу в этом поединке. В итоге его признали игроком недели в Лиге чемпионов.
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