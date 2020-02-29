Манчини: «Хочу попробовать победить на Евро-2020»

Главный тренер сборной Италии в интервью Il Corriere dello Sport рассказал о перспективах своей команды на Евро-2020.

Сможем ли победить на Евро-2020? Я хочу попробовать, конечно, но конкуренция очень высокая. Национальные команды, которые обновили свой состав, сейчас являются самыми сильными: Германия, Голландия, Испания, а также Англия и Франция.

Мы постараемся проявить себя в этом турнире, мы значительно улучшились.