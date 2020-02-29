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Манчини: «Хочу попробовать победить на Евро-2020»

сегодня, 12:41

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в интервью Il Corriere dello Sport рассказал о перспективах своей команды на Евро-2020.

Сможем ли победить на Евро-2020? Я хочу попробовать, конечно, но конкуренция очень высокая. Национальные команды, которые обновили свой состав, сейчас являются самыми сильными: Германия, Голландия, Испания, а также Англия и Франция. 

Мы постараемся проявить себя в этом турнире, мы значительно улучшились.

Ранее Роберто Манчини прокомментировал предстоящий матч 26-го тура Серии А «Ювентус» - «Интер».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:21
Испанцы сильнее
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 12:57
Польстил Манчини Голландии :)))) Ван Дейк и Де Лигт проиграли первые матчи ЛЧ, ну а Аякс все сами видели))))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:51
Даже не стоит.
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