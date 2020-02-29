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Манчини: «Я не думаю, что Сарри испытывает проблемы в „Ювентусе“»

сегодня, 12:34
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в интервью Il Corriere dello Sport прокомментировал предстоящий матч 26-го тура Серии А «Ювентус» - «Интер».

Я не думаю, что Сарри испытывает проблемы. «Ювентус» лидирует в лиге, он может вывести «Юве» в четвертьфинал Лиги чемпионов, даже если они проиграли «Лиону» в первом матче. 

После многих лет успеха у «Юве» могут возникнуть проблемы, но это не зависит от Сарри. 

В Серии А до сих пор существует интрига. На титул претендуют три команды. Нас ожидает интересный конец чемпионата.

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ДСА
ДСА
сегодня в 13:22
Все надеются на Роналду.
Juve14
Juve14
сегодня в 12:40
Проблемы как раз на прямую зависят от Сарри. Манчини надо меньше думать, а соображать больше.
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