Манчини: «Я не думаю, что Сарри испытывает проблемы в „Ювентусе“»

Главный тренер сборной Италии в интервью Il Corriere dello Sport прокомментировал предстоящий матч 26-го тура Серии А «Ювентус» - «Интер».

Я не думаю, что Сарри испытывает проблемы. «Ювентус» лидирует в лиге, он может вывести «Юве» в четвертьфинал Лиги чемпионов, даже если они проиграли «Лиону» в первом матче.

После многих лет успеха у «Юве» могут возникнуть проблемы, но это не зависит от Сарри.

В Серии А до сих пор существует интрига. На титул претендуют три команды. Нас ожидает интересный конец чемпионата.