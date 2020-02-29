Смит: «Грилиш хочет выступать на самом высоком уровне и выигрывать трофеи»

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит рассказал, при каком условии полузащитник Джек Грилиш может остаться в команде, сообщили британские СМИ.
Очевидно, удержаться в АПЛ – это, наверное, одно из самых больших преимуществ, которые способны помочь нам удержать Джека Грилиша. Он хочет выступать на самом высоком уровне и выигрывать трофеи.
Отметим, что в последнее время ходят слухи, согласно которым на Грилиша претендует «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что МЮ может расстаться с двумя игроками, чтобы получить деньги для покупки хавбека «Астон Виллы».