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Смит: «Грилиш хочет выступать на самом высоком уровне и выигрывать трофеи»

сегодня, 11:59

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит рассказал, при каком условии полузащитник Джек Грилиш может остаться в команде, сообщили британские СМИ.

Очевидно, удержаться в АПЛ – это, наверное, одно из самых больших преимуществ, которые способны помочь нам удержать Джека Грилиша. Он хочет выступать на самом высоком уровне и выигрывать трофеи.

Отметим, что в последнее время ходят слухи, согласно которым на Грилиша претендует «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что МЮ может расстаться с двумя игроками, чтобы получить деньги для покупки хавбека «Астон Виллы».

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