Смит: «Грилиш хочет выступать на самом высоком уровне и выигрывать трофеи»

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сегодня, 11:59

Главный тренер «Астон Виллы» рассказал, при каком условии полузащитник может остаться в команде, сообщили британские СМИ .

Очевидно, удержаться в АПЛ – это, наверное, одно из самых больших преимуществ, которые способны помочь нам удержать Джека Грилиша. Он хочет выступать на самом высоком уровне и выигрывать трофеи.