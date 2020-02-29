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Гвардиола прокомментировал матч с «Астон Виллой» в финале Кубка Лиги

сегодня, 11:15
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗавтра в 19:30 Не начался

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий финальный матч Кубка Лиги Англии против «Астон Виллы». В частности, тренер «горожан» отметил вратаря бирмингемцев Пепе Рейну. Кроме того, Гвардиола вспомнил победу «Сити» над «Виллой» в выездном матче, состоявшемся в январе в 22-м туре АПЛ (6:1).

Они организованы, и в лице Рейны у них есть голкипер с отличным опытом. Мы сыграли хорошо, когда встречались с ними в гостях. Мы подготовимся к игре тактически и психологически. Это большая возможность достичь чего-то особенного с нашим клубом.  

Напомним, что на текущей неделе «Ман Сити» обыграл «Реал» в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 12:47
Кубок в коллекцию!!!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 11:35
этот кубок не очень все жалуют, вот Ливерпуль дублеров ставил на протяжении турнира))
Бинго Младший
Бинго Младший
сегодня в 11:27
будет сложно но верю мс поднимет очередной кубок! пеп гений!
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