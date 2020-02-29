Гвардиола прокомментировал матч с «Астон Виллой» в финале Кубка Лиги

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сегодня, 11:15

Наставник «Манчестер Сити» прокомментировал предстоящий финальный матч Кубка Лиги Англии против «Астон Виллы». В частности, тренер «горожан» отметил вратаря бирмингемцев . Кроме того, Гвардиола вспомнил победу «Сити» над «Виллой» в выездном матче, состоявшемся в январе в 22-м туре АПЛ (6:1).

Они организованы, и в лице Рейны у них есть голкипер с отличным опытом. Мы сыграли хорошо, когда встречались с ними в гостях. Мы подготовимся к игре тактически и психологически. Это большая возможность достичь чего-то особенного с нашим клубом.