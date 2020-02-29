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Бобан: «Каждый может увидеть влияние, которое оказал Златан»

сегодня, 14:33

Директор «Милана» Звонимир Бобан в интервью Gazzetta dello Sport заявил, что руководству «красно-черных» следует прямо сейчас вести переговоры о продлении контракта с форвардом Златаном Ибрагимовичем.  

Каждый может увидеть влияние, которое оказал Златан. Он особенный игрок. Думаю, нет сомнений, что мы должны начать обсуждение вопроса продления его контракта на следующий сезон, вне зависимости от итоговых результатов команды [в текущей кампании], и мы должны делать это сейчас.

Отметим, что контракт Ибрагимовича с «Миланом» действует до июня. В нем есть опция автоматического продления на следующий сезон в случае попадания команды в Лигу чемпионов.

Отметим, что ранее Бобан рассказал об амбициях «Милана».

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Бинго Младший
Бинго Младший
сегодня в 14:49
джерард: каждый может увидеть влияние который оказал оливер и скомина
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:41
Ибрагимович знает свое дело.
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