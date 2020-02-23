Спортивный директор «Дженоа» призвал перенести все матчи Серии А

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сегодня, 16:12

Спортивный директор «Дженоа» Франческо Маррокку в разговоре с DAZN призвал власти Италии отменить все матчи Серии А на время вспышки коронавируса в стране.

Мы очень уважаем решение, принятое властями, но просьба, с которой мы могли бы обратиться, состояла бы в том, чтобы обеспечить единообразие турнира. Поэтому, если ситуация не изменится, им лучше не отменить несколько игр, а приостановить всю Серию А во время вспышки коронавируса.

Отметим, что ранее из-за вспышки коронавируса по решению властей Италии были отменены спортивные мероприятия в регионах Ломбардия и Венето. В частности, был перенесен матч 25-го тура Серии А «Интер» – «Сампдория». Также отложены еще несколько поединков турнира.