ГлавнаяНовости

Спортивный директор «Дженоа» призвал перенести все матчи Серии А

сегодня, 16:12

Спортивный директор «Дженоа» Франческо Маррокку в разговоре с DAZN призвал власти Италии отменить все матчи Серии А на время вспышки коронавируса в стране.

Мы очень уважаем решение, принятое властями, но просьба, с которой мы могли бы обратиться, состояла бы в том, чтобы обеспечить единообразие турнира. Поэтому, если ситуация не изменится, им лучше не отменить несколько игр, а приостановить всю Серию А во время вспышки коронавируса.  

Отметим, что ранее из-за вспышки коронавируса по решению властей Италии были отменены спортивные мероприятия в регионах Ломбардия и Венето. В частности, был перенесен матч 25-го тура Серии А «Интер» – «Сампдория». Также отложены еще несколько поединков турнира.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мальдини: «Ребич будет в „Милане“ в следующем сезоне, а дальше посмотрим»
Сегодня, 11:36 Комментарии1
Свен-Горан Эрикссон будет работать в «Ботафого»
18 февраля Комментарии1
Ватцке – о трансфере Холанда: «Такие возможности выпадают нечасто»
17 февраля Комментарии3
Кикнадзе – о голе Смолова: «Игрок высокого уровня доказал свой потенциал»
17 февраля Комментарии28
Рибалта раскрыл обстоятельства перехода Малкома в «Зенит»
13 февраля Комментарии9
Федун поддержал изменение формата Кубка России
13 февраля Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ошалевший
ошалевший
сегодня в 17:58
а что изменится через неделю -две? не надо впускать просто обратно этих туристов,а срань подбирать дак ездят,а как лечится домой всех заражать
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:26
Паника.
FESCO
FESCO
сегодня в 16:13
Правильно предложил.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100