Вудворд похвалил УЕФА за работу по вопросам финансового фэйр-плей

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд положительно высказался о работе УЕФА по обеспечению соблюдения правил финансового фэйр-плей.
Я вижу сильную приверженность УЕФА в обеспечении того, чтобы финансовый фэйр-плей продолжал давать преимущества, которые он явно имеет в отрасли.
Напомним, что ранее УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков на два сезона из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.
Про ваш пример - если цена команды выросла до 115, то как минимум на 15 лямов (а реально даже больше) ваши игроки подорожали, значит и продать их можно за большие деньги.
Но как уже отвечал на прошлую вашу претензию - готовы рассмотреть конкретные предложения, что поменять, если считаете, что нынешняя формула плохая.
Про ваш пример - если цена команды выросла до 115, то как минимум на 15 лямов (а реально даже больше) ваши игроки подорожали, значит и продать их можно за большие деньги.
Но как уже отвечал на прошлую вашу претензию - готовы рассмотреть конкретные предложения, что поменять, если считаете, что нынешняя формула плохая.