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Вудворд похвалил УЕФА за работу по вопросам финансового фэйр-плей

сегодня, 19:29

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд положительно высказался о работе УЕФА по обеспечению соблюдения правил финансового фэйр-плей.

Я вижу сильную приверженность УЕФА в обеспечении того, чтобы финансовый фэйр-плей продолжал давать преимущества, которые он явно имеет в отрасли.  

Напомним, что ранее УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков на два сезона из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

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Mikki
Mikki ответил Гавроша
сегодня в 19:52
Фраза: купить дешевле, а продать дороже - звучит внешне убедительно, но реально это фикция. Скажем, игроки подорожали, и стоимость команды станет 115, и я захочу продать игрока за 5, чтобы купить кого за 1,5. И тут сервер сразу заорет, что стоимость команды не может превышать 100.
Посмотрел формулу - зависит от кол-ва очков игрока за год. По-моему, неплохо - вносит разнообразие. Лучше соперника изучаешь рынок - больше шансов поймать хорошую цену, как в реальном футболе.

Про ваш пример - если цена команды выросла до 115, то как минимум на 15 лямов (а реально даже больше) ваши игроки подорожали, значит и продать их можно за большие деньги.

Но как уже отвечал на прошлую вашу претензию - готовы рассмотреть конкретные предложения, что поменять, если считаете, что нынешняя формула плохая.
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