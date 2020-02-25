Вудворд похвалил УЕФА за работу по вопросам финансового фэйр-плей

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сегодня, 19:29

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд положительно высказался о работе УЕФА по обеспечению соблюдения правил финансового фэйр-плей.

Я вижу сильную приверженность УЕФА в обеспечении того, чтобы финансовый фэйр-плей продолжал давать преимущества, которые он явно имеет в отрасли.