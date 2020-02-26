Паратичи: «В плей-офф ЛЧ всего семь матчей, так что каждая деталь важна»

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сегодня, 22:58

Директор «Ювентуса» Фабио Паратичи в разговоре со Sky Sport Italia незадолго до матча с «Лионом» в 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что для успешного выступления в этом турнире важна каждая деталь.

Есть команды, созданные для победы в Лиге чемпионов. Мы не должны забывать, что в плей-офф всего семь матчей, так что каждая деталь важна, включая удачу. Это не значит, что просто должно повезти с забитым голом. Речь также идет о том, чтобы иметь игроков в хорошей форме, избегать травм и дисквалификаций в день решающего матча.

Напомним, в преддверии поединка с «Лионом» наставник «Юве» заявил, что туринцы не обязаны выиграть Лигу чемпионов.