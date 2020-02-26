ГлавнаяНовости

Паратичи: «В плей-офф ЛЧ всего семь матчей, так что каждая деталь важна»

сегодня, 22:58
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион1 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗакончился 1-й тайм

Директор «Ювентуса» Фабио Паратичи в разговоре со Sky Sport Italia незадолго до матча с «Лионом» в 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что для успешного выступления в этом турнире важна каждая деталь.

Есть команды, созданные для победы в Лиге чемпионов. Мы не должны забывать, что в плей-офф всего семь матчей, так что каждая деталь важна, включая удачу. Это не значит, что просто должно повезти с забитым голом. Речь также идет о том, чтобы иметь игроков в хорошей форме, избегать травм и дисквалификаций в день решающего матча.

Напомним, в преддверии поединка с «Лионом» наставник «Юве» Маурцио Сарри заявил, что туринцы не обязаны выиграть Лигу чемпионов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вудворд похвалил УЕФА за работу по вопросам финансового фэйр-плей
Вчера, 19:29 Комментарии5
Спортивный директор «Дженоа» призвал перенести все матчи Серии А
23 февраля Комментарии4
Мальдини: «Ребич будет в „Милане“ в следующем сезоне, а дальше посмотрим»
23 февраля Комментарии2
Свен-Горан Эрикссон будет работать в «Ботафого»
18 февраля Комментарии1
Ватцке – о трансфере Холанда: «Такие возможности выпадают нечасто»
17 февраля Комментарии3
Кикнадзе – о голе Смолова: «Игрок высокого уровня доказал свой потенциал»
17 февраля Комментарии28
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
barcamilan
barcamilan
сегодня в 23:49
семь матчей??? Семь?
brodaga 05
brodaga 05 ответил unoejk
сегодня в 23:13
Добрый день. В чём и на каком этапе проблема с покупкой?
Да вот моя. Команда стоить 130 и хоть продам игрока а купить. Не могу . Превышен стоимость команды .
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100