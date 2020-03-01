Флик – о баннерах фанатов «Баварии»: «Это был чистой воды идиотизм»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал эпизод с поведением фанатов мюнхенского клуба во время выездного матча Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (6:0).

Фанаты «Баварии» вывесили баннеры, на которых были написаны оскорбительные слова в адрес владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа, главному арбитру матча пришлось дважды прерывать встречу.

Хочу попросить прощения за инцидент в этом матче. Мы должны быть вместе. Это большой знак, и это не может продолжаться. Настало время дать отпор. Нам нужно больше противостоять таким идиотам. Такие вещи не имеют ничего общего с футболом, этим людям нужно оставаться дома. Мне неприятно, когда я смотрю матч и вижу такое. Это был чистой воды идиотизм.