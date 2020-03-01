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Флик – о баннерах фанатов «Баварии»: «Это был чистой воды идиотизм»

01 марта 2020, 13:55
ХоффенхаймЛоготип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)0 : 6Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал эпизод с поведением фанатов мюнхенского клуба во время выездного матча Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (6:0).

Фанаты «Баварии» вывесили баннеры, на которых были написаны оскорбительные слова в адрес владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа, главному арбитру матча пришлось дважды прерывать встречу.

Хочу попросить прощения за инцидент в этом матче. Мы должны быть вместе. Это большой знак, и это не может продолжаться. Настало время дать отпор. Нам нужно больше противостоять таким идиотам. Такие вещи не имеют ничего общего с футболом, этим людям нужно оставаться дома. Мне неприятно, когда я смотрю матч и вижу такое. Это был чистой воды идиотизм. 

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bankirr
bankirr
01 марта в 20:17
Правильно говорит.
Parma1972
Parma1972
01 марта в 16:21
Когда смотришь, как на стадионах ведут себя фанаты, то понимаешь, что слово «стадион» происходит от слова «стадо».
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
01 марта в 16:02
К сожалению идиотов везде хватает.
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