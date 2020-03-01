Зидан: «Формула „Реала“ на Эль Класико – разум, сердце и единение»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан порассуждал о предстоящем матче 26-го тура испанской Примеры с «Барселоной».
Формула на Эль Класико – разум, сердце и единение. Все здесь чрезвычайно мотивированы. Это будет прекрасный футбольный матч, и у нас есть отличная возможность показать себя с лучшей стороны. Мы отдадим все, что у нас есть, чтобы выиграть его.
Все может случиться в игре против такого хорошего соперника, но важно то, как мы отреагируем, и нам придется играть так, как мы играли 78 минут против «Манчестер Сити». Для нас важна каждая игра. Есть три очка, чтобы играть, и мы знаем, что эта игра отличается от остальных. Мы дома и отдадим все, что у нас есть. После этого матча останется 12 игр, и мы будем продолжать бороться.
Мы, конечно, знаем, как важен Месси для своей команды. Он — ключевой игрок для них. Мы сосредоточены на своей игре. Брейтуэйт — хороший игрок, и он только что вошел в команду, полную других великих футболистов.
Также о предстоящем матче поделился мнением наставник «Барселоны» Кике Сетьен.
Барса, хлопни сливочных очередной раз!
Барса, хлопни сливочных очередной раз!
На момент матчи Бавария -Дортмунд или Ливерпуль -Манчестер
имеют больший резонанс.
Это уже не событие № 1 в мире Футбола.
На момент матчи Бавария -Дортмунд или Ливерпуль -Манчестер
имеют больший резонанс.
Это уже не событие № 1 в мире Футбола.
— Я очень уважаю его. Думаю, он один из величайших игроков в истории, и я испытываю к нему огромное уважение.
— Надеюсь, в воскресенье будет не его день. Это значило бы, что мы выполнили свою работу. Еще лучше, если в добавок к этому нам удалось бы добиться положительного результата.
— Желаю ему всего наилучшего как коллеге-профессионалу, но лишь до тех пор, пока это негативно не скажется на нас!
— Это тяжело, но он пользуется моим максимальным уважением. Я думаю, что он один из лучших, — сказал Рамос в интервью Ла Лиге.".
Это чистейшее лицемерие,так как в игре хотя бы должен демонстративно не стараться нанести травму,раз восхищаешься игрой Месси.
— Я очень уважаю его. Думаю, он один из величайших игроков в истории, и я испытываю к нему огромное уважение.
— Надеюсь, в воскресенье будет не его день. Это значило бы, что мы выполнили свою работу. Еще лучше, если в добавок к этому нам удалось бы добиться положительного результата.
— Желаю ему всего наилучшего как коллеге-профессионалу, но лишь до тех пор, пока это негативно не скажется на нас!
— Это тяжело, но он пользуется моим максимальным уважением. Я думаю, что он один из лучших, — сказал Рамос в интервью Ла Лиге.".
Это чистейшее лицемерие,так как в игре хотя бы должен демонстративно не стараться нанести травму,раз восхищаешься игрой Месси.
Но сегодня надо побеждать,потому что пораженье практически гарантирует чемпионство каталонцев
Команда просто обязана подарить болельщикам эту победу
Но сегодня надо побеждать,потому что пораженье практически гарантирует чемпионство каталонцев
Команда просто обязана подарить болельщикам эту победу