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Зидан: «Формула „Реала“ на Эль Класико – разум, сердце и единение»

01 марта 2020, 12:48
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан порассуждал о предстоящем матче 26-го тура испанской Примеры с «Барселоной».

Формула на Эль Класико – разум, сердце и единение. Все здесь чрезвычайно мотивированы. Это будет прекрасный футбольный матч, и у нас есть отличная возможность показать себя с лучшей стороны. Мы отдадим все, что у нас есть, чтобы выиграть его.

Все может случиться в игре против такого хорошего соперника, но важно то, как мы отреагируем, и нам придется играть так, как мы играли 78 минут против «Манчестер Сити». Для нас важна каждая игра. Есть три очка, чтобы играть, и мы знаем, что эта игра отличается от остальных. Мы дома и отдадим все, что у нас есть. После этого матча останется 12 игр, и мы будем продолжать бороться.

Мы, конечно, знаем, как важен Месси для своей команды. Он — ключевой игрок для них. Мы сосредоточены на своей игре. Брейтуэйт — хороший игрок, и он только что вошел в команду, полную других великих футболистов.

Также о предстоящем матче поделился мнением наставник «Барселоны» Кике Сетьен

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga
01 марта в 19:52
Поэтому 4 последние класико на Сантьяго БернаЛЕО закончились победой Барсы с общим счётом 2 - 11?
Барса, хлопни сливочных очередной раз!
ЮЗИК
ЮЗИК
01 марта в 16:37
Сегодня выложатся
ilyafrom
ilyafrom
01 марта в 16:25
Реал вылетел из кубка, вылетит из ЛЧ и проиграют Ла Лигу. Зидана попрут
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Hamman
01 марта в 15:52
Победитель сегодняшнего матча на 99% победитель Ла Лиги. Лучшей мотивации быть не может!
не факт, с учетом как играют последние матчи - проиграть 2-3 матча до конца чемпионата могут обе команды
Ruslik1982
Ruslik1982
01 марта в 15:51
формула простая, получить пятерочку и получать удовольствие
Funny_Smailik
Funny_Smailik
01 марта в 15:34
Зидан: Формула Реала на Эль-Класико - деньги, судя, офсайдный гол =D
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 марта в 15:18
«Формула „Реала“ – разум, сердце и единение»

ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Roman73
01 марта в 15:06
Эль Классико инвалидов. На момент матчи Бавария -Дортмунд или Ливерпуль -Манчестер имеют больший резонанс. Это уже не событие № 1 в мире Футбола.
Ты не прав,в мире в разы больше болельщиков Барсы и Реала,чем перечисленные тобой,поэтому интерес к этой игре прежний.
Hamman
Hamman
01 марта в 14:53
Победитель сегодняшнего матча на 99% победитель Ла Лиги. Лучшей мотивации быть не может!
112910415
112910415
01 марта в 14:34
слишком красиво сказал
наблюдатель_13
наблюдатель_13
01 марта в 14:30
Было бы что отдавать, игроки которые ходят пешком и у которых ограниченные технические навыки сколько что бы не отдавали ничего не изменят. Надо перестраивать Реал.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
01 марта в 14:22
Скорее: чемодан, судья, пенальти.
Roman73
Roman73
01 марта в 14:21
Эль Классико инвалидов.
На момент матчи Бавария -Дортмунд или Ливерпуль -Манчестер
имеют больший резонанс.
Это уже не событие № 1 в мире Футбола.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 марта в 14:17
...ну и хорошо бы пенальти для верности...
NOVA
NOVA
01 марта в 14:11
вперед Реал!!! удачи и победы!!! надо исправляться за последние сыгранные матчи и вы этом матче показать свой настоящий класс!!!
Alex12357
Alex12357
01 марта в 14:09
Когда уже Лысого Алжирца уберут из Реала?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
01 марта в 14:04
Громкие слова.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил NEADEKVAT
01 марта в 13:58
https://www.youtube.com/watch?v=Z0oKo-jeyPY
Пугачева самая худшая женщина Евроазии,что от нее можно ожидать,кроме лжи.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
01 марта в 13:56
Надеюсь Барса будет жестко прессинговать,как в первой игре Сетьена и новый нападающий(имя забыл,сложное фамилие) скажет свое слово.Ничья тоже успех для Барсы,так как новый тренер,еще не все успел внедрить.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
01 марта в 13:54
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
01 марта в 13:53, ред.
Рамос играет против Месси стараять калечить его все игры но затем говорит так:" Капитан "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о форварде "Барселоны" Лионеле Месси в преддверии Класико.
     — Я очень уважаю его. Думаю, он один из величайших игроков в истории, и я испытываю к нему огромное уважение.
     — Надеюсь, в воскресенье будет не его день. Это значило бы, что мы выполнили свою работу. Еще лучше, если в добавок к этому нам удалось бы добиться положительного результата.
     — Желаю ему всего наилучшего как коллеге-профессионалу, но лишь до тех пор, пока это негативно не скажется на нас!
     — Это тяжело, но он пользуется моим максимальным уважением. Я думаю, что он один из лучших, — сказал Рамос в интервью Ла Лиге.".

Это чистейшее лицемерие,так как в игре хотя бы должен демонстративно не стараться нанести травму,раз восхищаешься игрой Месси.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
01 марта в 13:52
Моя любимая Барселона победит и без помощи моих коллег. 0-3.
Альфамен
Альфамен ответил shur
01 марта в 13:38
    Berlinskiy
    Berlinskiy
    01 марта в 13:36
    Это все здорово,но что по тактике?Или опять собирается отфизручить?
    shur
    shur ответил Шишанутый
    01 марта в 13:34
    Хорошая формула, надеюсь что она поможет Реалу победить. Удачи Реалу в Класико!
    ...какой на хрен удачи,игры классной и будет всем нам праздник!!!
    shur
    shur ответил спартак 1987
    01 марта в 13:32
    все за барсу сегодня! Месси пару должен забить сливочным, которые ожидаемо просто слабее ман сити были на этой недели...у Гризманна есть шанс выйти на ведущие роли в барселоне этим вечером после гола наполи и лазарету сине - гранатовых из Суареса и Дембеле. обе команды не стабильны в этом сезоне и ещё не раз потеряют очки, поэтому победа одной из них сегодня это огромный шаг к чемпионству в этом сезоне
    ...это тебе не с Динамо играть. Пару,должен,слабее...разошелся та как,а воскресенье,понимаю!
    спартак 1987
    спартак 1987
    01 марта в 13:26
    все за барсу сегодня! Месси пару должен забить сливочным, которые ожидаемо просто слабее ман сити были на этой недели...у Гризманна есть шанс выйти на ведущие роли в барселоне этим вечером после гола наполи и лазарету сине - гранатовых из Суареса и Дембеле. обе команды не стабильны в этом сезоне и ещё не раз потеряют очки, поэтому победа одной из них сегодня это огромный шаг к чемпионству в этом сезоне
    ДСА
    ДСА
    01 марта в 13:08
    0-1, 0-2, 0-3...
    particular
    particular
    01 марта в 13:06, ред.
    Возможно, что формуле Зидана, Сетьен сможет противопоставить матрицу из мотивации и мастерства исполнителей..:)) Удачи Барселоне!
    eleven LC
    eleven LC
    01 марта в 13:04
    Ксожалению на Бернабеу Реал против Барсы играет ужасно,на Камп Ноу гораздо лучше
    Но сегодня надо побеждать,потому что пораженье практически гарантирует чемпионство каталонцев
    Команда просто обязана подарить болельщикам эту победу
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