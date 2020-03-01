Зидан: «Формула „Реала“ на Эль Класико – разум, сердце и единение»

Главный тренер «Реала» порассуждал о предстоящем матче 26-го тура испанской Примеры с «Барселоной».

Формула на Эль Класико – разум, сердце и единение. Все здесь чрезвычайно мотивированы. Это будет прекрасный футбольный матч, и у нас есть отличная возможность показать себя с лучшей стороны. Мы отдадим все, что у нас есть, чтобы выиграть его.



Все может случиться в игре против такого хорошего соперника, но важно то, как мы отреагируем, и нам придется играть так, как мы играли 78 минут против «Манчестер Сити». Для нас важна каждая игра. Есть три очка, чтобы играть, и мы знаем, что эта игра отличается от остальных. Мы дома и отдадим все, что у нас есть. После этого матча останется 12 игр, и мы будем продолжать бороться.

Мы, конечно, знаем, как важен Месси для своей команды. Он — ключевой игрок для них. Мы сосредоточены на своей игре. Брейтуэйт — хороший игрок, и он только что вошел в команду, полную других великих футболистов.