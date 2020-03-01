«Наполи» остался недоволен переносом матча «Ювентус» — «Интер»

Пресс-атташе «Наполи» в эфире Radio Kiss Kiss прокомментировал решение руководства Серии А о переносе матчей 26-го тура, в том числе игры «Ювентус» — «Интер», на 13 мая.

Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией глобального масштаба — коронавирусом, поэтому должны уважать решения руководства лиги, но футбол — это та отрасль, которую необходимо защищать. Мне кажется, что для всех заинтересованных сторон было бы более справедливо, если бы матч «Ювентус» — «Интер» был перенесен на среду. В противном случае турниры будут искажены этими изменениями.