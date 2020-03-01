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«Наполи» остался недоволен переносом матча «Ювентус» — «Интер»

01 марта 2020, 15:01
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерЗавтра в 22:45 Не начался

Пресс-атташе «Наполи» в эфире Radio Kiss Kiss прокомментировал решение руководства Серии А о переносе матчей 26-го тура, в том числе игры «Ювентус» — «Интер», на 13 мая.

Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией глобального масштаба — коронавирусом, поэтому должны уважать решения руководства лиги, но футбол — это та отрасль, которую необходимо защищать. Мне кажется, что для всех заинтересованных сторон было бы более справедливо, если бы матч «Ювентус» — «Интер» был перенесен на среду. В противном случае турниры будут искажены этими изменениями.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
02 марта в 00:21
Вообще перенос на май матч двух команд, которые сегодня борются за чемпионство, это как-то нелогично. По-сути, это самый важный матч сезона. Можно было как-то поизощреннее придумать схему.
Жека10
Жека10
01 марта в 21:00, ред.
в Наполи прекрасно поняли,что после матча в Лионе,Ювентусу была бы очередная порка от Интера.А в мае вообще этот поединок может не иметь уже большого значения,для той или иной команды.
Ювентусу то судьи помогут,то эпидемия.Так и отскакивают
Жека10
Жека10
01 марта в 20:54
Наполи можно понять,туринский мешок всем мешает.Пора бы его раформировывать
Maximiliano_1
Maximiliano_1
01 марта в 19:36
Да что там Наполи,, Весь мир недоволен (кроме зебр)
13ROS13
13ROS13
01 марта в 18:30
Выпендреж обыкновенный.
h8you
h8you ответил fanliverpoolfan22
01 марта в 17:29
А сколько назначили в ворота соперников?90+1 ,удаление, и перенесенные игры когда команде нужен отдых.
сколько?8
Belgie2009
Belgie2009
01 марта в 17:13
Какая 3 разница Наполи?!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил h8you
01 марта в 16:22
А сколько назначили в ворота соперников?90+1 ,удаление, и перенесенные игры когда команде нужен отдых.
h8you
h8you ответил fanliverpoolfan22
01 марта в 16:18
Знаю ,а ты знаешь всех судей юве?
нет,потому что их нет ....8 пенок в ворота Юве назначили
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Juve14
01 марта в 15:57
Знаю ,а ты знаешь всех судей юве?
Juve14
Juve14 ответил fanliverpoolfan22
01 марта в 15:51
Ливерка с основным составом 3:0 влетела) или ты незнаешь основу своей команды за которую глоришь?)))
Шишанутый
Шишанутый ответил fanliverpoolfan22
01 марта в 15:38
Что мешает ювентийцам выпускать молодняк?милан такой же средний клуб как и Асто вилла,Ливерпулю пришлось слить турнир выпустив молодняк,ФА не пошла на встречу и не перенесли игру,если бы перенесли сегодня играли бы в финале против Сити,и не было бы поражение от Уотфорда 3-0. А Аньелли как главный мафиозник перенес игру Юве,знает что команда не в форме и уставшя после после порки в Лионе,плюс без болельшиков, Интер выйграл бы матч.
Это вопросы к Апл! Если вы там у себя на острове играете по два матча два дня и насоздавали всяких мусорных третесортных турниров типа кубков лиги да еще добавили каких то глупых переигровок то это не значит что это нормально. В нормальных странах футболистам дается отдых и время на подготовку к следущему матчу и это правельно.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Шишанутый
01 марта в 15:25
Что мешает ювентийцам выпускать молодняк?милан такой же средний клуб как и Асто вилла,Ливерпулю пришлось слить турнир выпустив молодняк,ФА не пошла на встречу и не перенесли игру,если бы перенесли сегодня играли бы в финале против Сити,и не было бы поражение от Уотфорда 3-0. А Аньелли как главный мафиозник перенес игру Юве,знает что команда не в форме и уставшя после после порки в Лионе,плюс без болельшиков, Интер выйграл бы матч.
Шишанутый
Шишанутый ответил fanliverpoolfan22
01 марта в 15:13
Почему Ливерпуль за два дня сыграли два матча?когда играли в КЧМ.
Они сыграли один матч основной командой а на второй отправили молодежку с другим тренером. Это считай играли вообще две разных команды и турнир пустяковый который Ливеру было не жалко 0-5 слить а здесь матч за чемпеонство.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Шишанутый
01 марта в 15:09
Почему Ливерпуль за два дня сыграли два матча?когда играли в КЧМ.
Шишанутый
Шишанутый
01 марта в 15:06
Что он несет? В среду Ювентус играет на кубок с Миланом что должен два матча за день играть что ли?? И каким вообще боком Наполи тут заинтересованая сторона? Они за чемпеонство не борятся.
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