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Бобана могут вскоре уволить из «Милана»

02 марта 2020, 20:06

Директор «Милана» Звонимир Бобан может быть уволен из клуба в ближайшее время из-за своих напряженных отношений с другими руководителями «красно-черных». Ранее в комментариях для СМИ он раскритиковал генерального директора «Милана» Ивана Газидиса.

Вскоре Бобан и Газидис встретятся, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Владельцы «Милана» хотят уволить Бобана. Вместе с тем не исключено, что функционер останется в клубе до конца сезона, сообщает источник со ссылкой на Corriere della Sera. 

Напомним, ранее стало известно, что Бобан и другой директор «красно-черных», Паоло Мальдини, намерены покинуть клуб в конце сезона.

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youtomee
youtomee ответил VIPded
02 марта в 21:58
Опять лихорадит россонери...(((
что значит опять? уже лет 8-10 без остановки)
mihaluch
mihaluch
02 марта в 20:54
Развели директоров как пауков в банке.
VIPded
VIPded
02 марта в 20:39
Опять лихорадит россонери...(((
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
02 марта в 20:20
Побольше таких директоров другому миланскому клубу!
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