Бобана могут вскоре уволить из «Милана»

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02 марта 2020, 20:06

Директор «Милана» может быть уволен из клуба в ближайшее время из-за своих напряженных отношений с другими руководителями «красно-черных». Ранее в комментариях для СМИ он раскритиковал генерального директора «Милана» Ивана Газидиса.

Вскоре Бобан и Газидис встретятся, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Владельцы «Милана» хотят уволить Бобана. Вместе с тем не исключено, что функционер останется в клубе до конца сезона, сообщает источник со ссылкой на Corriere della Sera.

Напомним, ранее стало известно, что Бобан и другой директор «красно-черных», , намерены покинуть клуб в конце сезона.