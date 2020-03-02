Бобана могут вскоре уволить из «Милана»

Директор «Милана» Звонимир Бобан может быть уволен из клуба в ближайшее время из-за своих напряженных отношений с другими руководителями «красно-черных». Ранее в комментариях для СМИ он раскритиковал генерального директора «Милана» Ивана Газидиса.
Вскоре Бобан и Газидис встретятся, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Владельцы «Милана» хотят уволить Бобана. Вместе с тем не исключено, что функционер останется в клубе до конца сезона, сообщает источник со ссылкой на Corriere della Sera.
Напомним, ранее стало известно, что Бобан и другой директор «красно-черных», Паоло Мальдини, намерены покинуть клуб в конце сезона.