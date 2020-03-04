Гиггз: «С Фернандешем „Манчестер Юнайтед“ стал лучше»

Главный тренер сборной Уэльса высоко отозвался об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» .

Бруну — потрясающий игрок. Прекрасное начало, с ним МЮ стал лучше, а ведь это только начало его пути. Я по-прежнему считаю, что он может стать лучше. Он очень хорошо стартовал, а именно этого все и хотят. Подобное не происходит постоянно сразу после трансфера в зимнее трансферное окно. Я рад видеть, что он хорошо справляется.