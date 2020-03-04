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Гиггз: «С Фернандешем „Манчестер Юнайтед“ стал лучше»

04 марта 2020, 20:08

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз высоко отозвался об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

Бруну — потрясающий игрок. Прекрасное начало, с ним МЮ стал лучше, а ведь это только начало его пути. Я по-прежнему считаю, что он может стать лучше. Он очень хорошо стартовал, а именно этого все и хотят. Подобное не происходит постоянно сразу после трансфера в зимнее трансферное окно. Я рад видеть, что он хорошо справляется.

Отметим, что Фернандеш был признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в феврале.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
05 марта в 15:20, ред.
ему было не сложно хорошо стартовать, на фоне других "топарей" которые собрались в команде, в частности в полузащите.
Но вообще да, трансфер выглядит удачным, в их ситуации.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
04 марта в 23:26
Должен же был хоть какой-то трансфер зайти нормально. Хотя ещё не вечер - может скиснуть чуть позже.
ДСА
ДСА
04 марта в 21:12
Без него было бы совсем плохо.
Schalke-04
Schalke-04
04 марта в 20:18
В каком месте лучше?
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