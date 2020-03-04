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Кейн: «Я уверен, что буду готов к Евро-2020»

04 марта 2020, 17:54

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн заверил, что скоро восстановится от травмы и сможет принять участие на Евро-2020.

Я уверен, что поеду на Евро. Если только не случится что-нибудь очень серьезное. Я все еще не вернулся к тренировкам с первой командой, но усердно работаю в тренажерном зале, я становлюсь все сильнее. 

Понадобится еще несколько недель, и я снова буду играть. Я не хочу делать прогноз, к какой игре я вернусь, но я надеюсь, что где-то между началом и серединой апреля.

 Недавно главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо сообщил, что Кейн восстанавливается с опережением графика.

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Все комментарии
Gruznoff
Gruznoff
05 марта в 00:44
Удачи!
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
04 марта в 22:05
Его голов с пенальти в ворота команд второго-третьего эшелона будет нехватать.
Triem
Triem
04 марта в 21:30
Главное здоровье!
cannongun
cannongun
04 марта в 19:40
главное чтоб не как в финале лч
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 марта в 19:33
Уверенность, это хорошо...
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 19:32
Много Кейна сегодня.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
04 марта в 19:12
Здоровья и удачи
Caniggia
Caniggia
04 марта в 18:49
Хотелось чтобы восстановился и поехал на Евро. Всё же он по прежнему главная звезда в сборной Англии.
lobsterdam
lobsterdam
04 марта в 18:27
А если Саутгейт не возьмет на Евро?
Wolverhampton
Wolverhampton
04 марта в 17:55
Вот и хорошо!
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