Кейн: «Я уверен, что буду готов к Евро-2020»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии заверил, что скоро восстановится от травмы и сможет принять участие на Евро-2020.

Я уверен, что поеду на Евро. Если только не случится что-нибудь очень серьезное. Я все еще не вернулся к тренировкам с первой командой, но усердно работаю в тренажерном зале, я становлюсь все сильнее.



Понадобится еще несколько недель, и я снова буду играть. Я не хочу делать прогноз, к какой игре я вернусь, но я надеюсь, что где-то между началом и серединой апреля.