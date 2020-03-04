Дюгарри: «На месте Кавани я бы вырубил Мбаппе с головы!»

Бывший нападающий «Барселоны» Кристоф Дюгарри подверг критике форварда ПСЖ Килиана Мбаппе после недавнего игрового эпизода с участием его напарника по команде Эдинсона Кавани.
Напомним, что Мбаппе после передачи Кавани решил забить издевательский гол, пробив рабоной, но не смог реализовать момент.
На месте Кавани, 32-летнего игрока, имеющего в активе 200 голов за ПСЖ, я бы дождался Мбаппе в раздевалке и вырубил бы его с головы!
Также недавно Кристоф поделился мнением об игре «Барсы» в матче 1/8 финала ЛЧ с «Наполи».