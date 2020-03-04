Дюгарри: «На месте Кавани я бы вырубил Мбаппе с головы!»

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04 марта 2020, 19:41

Бывший нападающий «Барселоны» подверг критике форварда ПСЖ после недавнего игрового эпизода с участием его напарника по команде .

Напомним, что Мбаппе после передачи Кавани решил забить издевательский гол, пробив рабоной, но не смог реализовать момент.

На месте Кавани, 32-летнего игрока, имеющего в активе 200 голов за ПСЖ , я бы дождался Мбаппе в раздевалке и вырубил бы его с головы!