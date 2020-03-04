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Дюгарри: «На месте Кавани я бы вырубил Мбаппе с головы!»

04 марта 2020, 19:41

Бывший нападающий «Барселоны» Кристоф Дюгарри подверг критике форварда ПСЖ Килиана Мбаппе после недавнего игрового эпизода с участием его напарника по команде Эдинсона Кавани.

Напомним, что Мбаппе после передачи Кавани решил забить издевательский гол, пробив рабоной, но не смог реализовать момент.

На месте Кавани, 32-летнего игрока, имеющего в активе 200 голов за ПСЖ, я бы дождался Мбаппе в раздевалке и вырубил бы его с головы! 

Также недавно Кристоф поделился мнением об игре «Барсы» в матче 1/8 финала ЛЧ с «Наполи». 

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Все комментарии
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
05 марта в 18:20
Правильно говорит.
112910415
112910415
05 марта в 06:27
совет неплохой
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
04 марта в 22:22
Этот бы совет Кристофа да в уши его дружбану Зизу в далёком 2006-м - с головы, но не на поле..
ЮЗИК
ЮЗИК
04 марта в 20:39
Прав Дюгарри
Альфамен
Альфамен
04 марта в 20:20
Мбапе просто ребенок пока,не готов он к такому уровню ответственности...
karnager
karnager
04 марта в 20:14
Судя по всему Мбаппе хочет в клуб 27
Шишанутый
Шишанутый
04 марта в 20:11, ред.
Выпендрежник и пижон этот Мбапе такой же как Неймар но таланта в отличии от бразильца у него меньше. Толку с него не будет. Вспомнить хотя бы как вальяжно он играл и дурачился в матче ЛЧ с МЮ пока он его не вынес с турнира. Не чему Мбапе жизнь не учит!
Schalke-04
Schalke-04
04 марта в 19:51
Дюгарри может!
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