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Мане: «Мы извлечём урок из поражений и будем готовы к новым играм»

04 марта 2020, 19:21

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане высказался насчет плохих результатов команды в последних матчах. «Мерсисайдцы» потерпели поражения в 3 из 4 прошедших матчей.

Подобное случается в футболе, и мы привыкли к этому. Нам нужно продолжать усердно работать и двигаться вперед, если мы хотим стать великими чемпионами.

Мы извлечем урок из поражений и будем готовы к новым играм. Понимаем, что Лига чемпионов особый турнир, и он очень важен для нас. Игра состоится дома, поэтому давайте получим удовольствие от матча.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 00:57
соберитесь и порвите этот антифутбольный матрас в клочья!
ЮЗИК
ЮЗИК
04 марта в 21:57
Время покажет
КЭТиК
КЭТиК
04 марта в 20:05
Уверенность уже ушла.
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 19:30, ред.
И на старуху бывает проруха.
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