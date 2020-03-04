Мане: «Мы извлечём урок из поражений и будем готовы к новым играм»

Нападающий «Ливерпуля» высказался насчет плохих результатов команды в последних матчах. «Мерсисайдцы» потерпели поражения в 3 из 4 прошедших матчей.

Подобное случается в футболе, и мы привыкли к этому. Нам нужно продолжать усердно работать и двигаться вперед, если мы хотим стать великими чемпионами.

Мы извлечем урок из поражений и будем готовы к новым играм. Понимаем, что Лига чемпионов особый турнир, и он очень важен для нас. Игра состоится дома, поэтому давайте получим удовольствие от матча.