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Экс-тренер «Барсы»: «Не надо ждать от Месси идеальной игры в каждом матче»

04 марта 2020, 17:31
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Бывший ассистент тренера «Барселоны» и «Реала» Анхель Каппа высказал мнение относительно игры нападающего каталонского клуба Лионеля Месси в прошедшем Эль Класико.

Месси не может быть волшебником в каждой игре на протяжении 15 лет. У него были пара моментов, и был бы он вдохновлен, то забил бы в обоих случаях. Матч вышел сложным для Лео. Но наша ошибка в том, что мы требуем от него выдающейся игры в каждом матче.

Вокруг Месси идеальные партнеры, все они игроки сборных. Иногда им удается взаимодействовать с Гризманном, а иногда – нет. Если бы Гризманн забил в Класико, то все бы сказали, что у них есть химия.

Все играют на Месси, потому что он гений, к этому невозможно не адаптироваться.

Также на эту тему высказался бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти.

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Все комментарии
League1
League1 ответил Шатаут
05 марта в 18:34, ред.
Я вижу тебя это заводит... Это хорошо.... Значит не зря у Великого Месси 6 ЗМ и 6 ЗБ.... А свою никому не нужную феню оставь другим.... Да!!.. И учи русский язык... Слишком много повторяющихся слов... Заменяй их синонимами.... Иначе, все подумают, что ты сын Элочки Людоедки.... Помнишь, сколько у нее было в обороте слов??? Нет??.. Ну тогда, перечитай Ильфа и Петрова... Тебе не повредит... Может поумнеешь... Хотя Жванецким все равно не станешь.... Тебе это не дано природой...
    Шатаут
    Шатаут ответил League1
    05 марта в 16:14
    Кому может наколотить это распиаренное днище днищенское. Только состарившемуся Касильясу, да английским командам на групповом этапе. "Лучший игрок всея чемпионата мира", смешно. Самый днищенский, как обычно, там был, но как всегда пожалели убогого соматропинового.
      League1
      League1 ответил Шатаут
      05 марта в 07:22, ред.
      Уже смотрел и не раз... Больше всего в Барселоне он наколотил Реалу, Атлетико, Севилье и клубам из АПЛ в ЛЧ.... В составе сборной Аргентины стал вице-чемпионом мира и лучшим игроком чемпионата мира... Если у тебя в голове одсасуны, то можешь дальше смотреть как дрыг-нога в Турине забивает пенальти и подставляет ногу под пустые ворота... Тебе, наверное, это интересней... Хотя даже Санта-Барбара интересней, чем твой СериАл....Упс...
      Кому может наколотить это распиаренное днище днищенское. Только состарившемуся Касильясу, да английским командам на групповом этапе. "Лучший игрок всея чемпионата мира", смешно. Самый днищенский, как обычно, там был, но как всегда пожалели убогого соматропинового.
      Шатаут
      Шатаут ответил League1
      05 марта в 00:24
      А ты не смотри игры барсы с осасунами, а смотри игры барселоны и сборной Аргентины против сильных команд и увидишь, что гномяра футболист так себе.
      Уже смотрел и не раз... Больше всего в Барселоне он наколотил Реалу, Атлетико, Севилье и клубам из АПЛ в ЛЧ.... В составе сборной Аргентины стал вице-чемпионом мира и лучшим игроком чемпионата мира... Если у тебя в голове одсасуны, то можешь дальше смотреть как дрыг-нога в Турине забивает пенальти и подставляет ногу под пустые ворота... Тебе, наверное, это интересней... Хотя даже Санта-Барбара интересней, чем твой СериАл....Упс...
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      04 марта в 22:58
      Стареет Месси
      League1
      League1 ответил Шатаут
      04 марта в 22:26
      Чего ни говори, но Месси хорош... Замыкалду далеко до него...
      А ты не смотри игры барсы с осасунами, а смотри игры барселоны и сборной Аргентины против сильных команд и увидишь, что гномяра футболист так себе.
      Шатаут
      Шатаут
      04 марта в 21:22
      Чего ни говори, но Месси хорош... Замыкалду далеко до него...
      Шишанутый
      Шишанутый
      04 марта в 20:14
      А мы и не ждем от него не чего против сильных сопернеков. Давно ясно что гном это гроза Осасун и Майерок. Кстати у Барсы как раз скоро с ней матч, может увидим очередной покер а барсафаны скажут: "несите скорей ЗМ инопланетянену".
      League1
      League1
      04 марта в 18:40
      Гномяра слабенький такой гений, поэтому он силён только против слабеньких команд, да и то только в барсе. Очень маленькая у него гениальность, микроскопическая.
      NGYRZ
      NGYRZ
      04 марта в 18:35
      Экс-тренер «Барсы»: «Не надо ждать от Месси идеальной игры с топ клубами. Ждите её с Эйбарами и Леганесами».
      ДСА
      ДСА
      04 марта в 18:32
      Тускнеет мегазвезда.
      cska vperiod
      cska vperiod
      04 марта в 18:31
      Гном никогда не был сильным игроком а чем старее тем хуже, просто в своё время его сильно расскрутили как обычный ненужный товар хорошей рекламой.
      Funny_Smailik
      Funny_Smailik
      04 марта в 18:28
      Князью: Ну вашему кабинету он два гола вколотил в финале ЛЧ в 2017 году =)
      Князь с офтопа меломана
      Князь с офтопа меломана
      04 марта в 17:41
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