Экс-тренер «Барсы»: «Не надо ждать от Месси идеальной игры в каждом матче»

Бывший ассистент тренера «Барселоны» и «Реала» Анхель Каппа высказал мнение относительно игры нападающего каталонского клуба в прошедшем Эль Класико.

Месси не может быть волшебником в каждой игре на протяжении 15 лет. У него были пара моментов, и был бы он вдохновлен, то забил бы в обоих случаях. Матч вышел сложным для Лео. Но наша ошибка в том, что мы требуем от него выдающейся игры в каждом матче.

Вокруг Месси идеальные партнеры, все они игроки сборных. Иногда им удается взаимодействовать с Гризманном, а иногда – нет. Если бы Гризманн забил в Класико, то все бы сказали, что у них есть химия.

Все играют на Месси, потому что он гений, к этому невозможно не адаптироваться.