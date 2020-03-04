Экс-тренер «Барсы»: «Не надо ждать от Месси идеальной игры в каждом матче»

Бывший ассистент тренера «Барселоны» и «Реала» Анхель Каппа высказал мнение относительно игры нападающего каталонского клуба Лионеля Месси в прошедшем Эль Класико.
Месси не может быть волшебником в каждой игре на протяжении 15 лет. У него были пара моментов, и был бы он вдохновлен, то забил бы в обоих случаях. Матч вышел сложным для Лео. Но наша ошибка в том, что мы требуем от него выдающейся игры в каждом матче.
Вокруг Месси идеальные партнеры, все они игроки сборных. Иногда им удается взаимодействовать с Гризманном, а иногда – нет. Если бы Гризманн забил в Класико, то все бы сказали, что у них есть химия.
Все играют на Месси, потому что он гений, к этому невозможно не адаптироваться.
Также на эту тему высказался бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти.
Давно пора привыкнуть, это понимают все, кроме адептов секты великого МесСителя)
Давно пора привыкнуть, это понимают все, кроме адептов секты великого МесСителя)