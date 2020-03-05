Сульшер: «Я не должен каждый раз объяснять игрокам свои решения»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что не должен каждый раз объяснять игрокам свои решения по поводу формирования основного состава на матчи.
Мне не будет жаль того или иного игрока, нужно готовиться к следующему матчу и быть конкурентоспособным в разных ситуациях. Это то, что мне нравится. Мне нравятся игроки, которые скажут: «Хорошо, он не включил меня в состав на два или три матча без объяснения». Я не должен каждый раз объяснять [свои решения].
Напомним, что в прошедший уик-энд МЮ сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 28-го тура Премьер-Лиги.