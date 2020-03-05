Сульшер: «Я не должен каждый раз объяснять игрокам свои решения»

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05 марта 2020, 09:13

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил, что не должен каждый раз объяснять игрокам свои решения по поводу формирования основного состава на матчи.

Мне не будет жаль того или иного игрока, нужно готовиться к следующему матчу и быть конкурентоспособным в разных ситуациях. Это то, что мне нравится. Мне нравятся игроки, которые скажут: «Хорошо, он не включил меня в состав на два или три матча без объяснения». Я не должен каждый раз объяснять [свои решения].