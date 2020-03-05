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Сульшер: «Я не должен каждый раз объяснять игрокам свои решения»

05 марта 2020, 09:13

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что не должен каждый раз объяснять игрокам свои решения по поводу формирования основного состава на матчи.

Мне не будет жаль того или иного игрока, нужно готовиться к следующему матчу и быть конкурентоспособным в разных ситуациях. Это то, что мне нравится. Мне нравятся игроки, которые скажут: «Хорошо, он не включил меня в состав на два или три матча без объяснения». Я не должен каждый раз объяснять [свои решения].  

Напомним, что в прошедший уик-энд МЮ сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 28-го тура Премьер-Лиги.

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Василий 50
Василий 50
05 марта в 11:18
Не должен, а объясняешь...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
05 марта в 09:25
Он сам не знает чего хочет, как он может объяснить что нужно делать.
Ptaha91
Ptaha91
05 марта в 09:23
так как ты еще ноунейм , тебе лучше обяснять, а то не поймут и выгонят как Моура, а мы такого не хотим.
STVA 1
STVA 1
05 марта в 09:19
Тренер отвечает за результат.
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