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Гвардиола: «Мы отправимся на „Олд Траффорд“, чтобы постараться выиграть»

05 марта 2020, 08:19
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗавтра в 19:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Шеффилд Уэнсдей» в игре 1/8 финала Кубка Англии прокомментировал предстоящий матч с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Поединок пройдет в воскресенье в рамках 29-го тура АПЛ.

Лучше отправляться туда, выигрывая матчи, и когда ты прошел дальше в Кубке Англии, а не вылетел. Мы немного посмотрим поединок «Юнайтед» с «Дерби», чтобы проанализировать, что они будут делать в этой встрече. Мы отправимся туда, чтобы постараться выиграть.

Отметим, что «Юнайтед» встретится с «Дерби» сегодня в матче 1/8 финала Кубка Англии.

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Бубнин
Бубнин
05 марта в 21:53
"Надо забивать голы прямо в ворота."
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