Гвардиола: «Мы отправимся на „Олд Траффорд“, чтобы постараться выиграть»

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05 марта 2020, 08:19

Главный тренер «Манчестер Сити» после победы над «Шеффилд Уэнсдей» в игре 1/8 финала Кубка Англии прокомментировал предстоящий матч с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Поединок пройдет в воскресенье в рамках 29-го тура АПЛ .

Лучше отправляться туда, выигрывая матчи, и когда ты прошел дальше в Кубке Англии, а не вылетел. Мы немного посмотрим поединок «Юнайтед» с «Дерби», чтобы проанализировать, что они будут делать в этой встрече. Мы отправимся туда, чтобы постараться выиграть.

Отметим, что «Юнайтед» встретится с «Дерби» сегодня в матче 1/8 финала Кубка Англии.