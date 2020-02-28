Гаттузо рассказал о состоянии игроков «Наполи» после матча с «Барселоной»

Главный тренер «Наполи» сообщил, что игроки его команды устали после матча с «Барселоной» в 1/8 финала ЛЧ (1:1). Вместе с тем наставник неаполитанцев заявил, что его подопечные должны показать присущий им футбол в ближайшем поединке – против «Торино» в рамках 26-го тура Серии А.

Команда была очень усталой, когда мы делали тесты вчера, и мы решили заниматься в спортзале для восстановления. Сегодня мы подготовимся к матчу с «Торино». Завтра те, кто выйдут на поле, должны быть готовы на 100% - психологически и физически. Я жду от «Наполи» готовности к борьбе, команда должна играть в свой футбол и знать, как преодолевать трудности. Мы встретимся с одним из самых физически сильных коллективов Серии А, проходящим через негативный период. Мы должны уважать соперника и решительно играть как в атаке, так и в обороне.