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Гаттузо рассказал о состоянии игроков «Наполи» после матча с «Барселоной»

сегодня, 16:21
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)-:-Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо сообщил, что игроки его команды устали после матча с «Барселоной» в 1/8 финала ЛЧ (1:1). Вместе с тем наставник неаполитанцев заявил, что его подопечные должны показать присущий им футбол в ближайшем поединке – против «Торино» в рамках 26-го тура Серии А.

Команда была очень усталой, когда мы делали тесты вчера, и мы решили заниматься в спортзале для восстановления. Сегодня мы подготовимся к матчу с «Торино». Завтра те, кто выйдут на поле, должны быть готовы на 100% - психологически и физически. Я жду от «Наполи» готовности к борьбе, команда должна играть в свой футбол и знать, как преодолевать трудности. Мы встретимся с одним из самых физически сильных коллективов Серии А, проходящим через негативный период. Мы должны уважать соперника и решительно играть как в атаке, так и в обороне.

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Abris
Abris
сегодня в 17:07
Удачи!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 16:45
Стоя каталонцы довели иальянцев до изнеможения.Гаттузо должен быть играть,как Рома дома, а на выезде,как сыграли дома с Барсой.Сами себя загасили.
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