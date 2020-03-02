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Лэмпард: «Кепа хорошо тренировался и поддерживал команду»

02 марта 2020, 18:29

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о поведении вратаря команды Кепы Аррисабалаги, потерявшего место в основном составе «синих» в последнее время. По словам наставника лондонцев, Кепа ведет себя профессионально, несмотря на то, что вынужден наблюдать за матчами «Челси» со скамейки запасных.

Он вел себя профессионально, как и ожидалось. Он хорошо тренировался и был скромен, поддерживал команду.

Также Лэмпард ответил на вопрос, есть ли у Аррисабалаги будущее в «Челси».

Да. Каждый игрок в клубе контролирует свою судьбу. Всё зависит от того, как они играют и тренируются.

Отметим, что ранее Лэмпард рассказал о своих отношениях с Кепой.

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Dima salev
Dima salev
03 марта в 17:17
Кепа со сложным характером губыт карьеру.
В команде вся психологический груз у вратарей бывает
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
02 марта в 23:53
Похоже ничего хорошего при Лэмпарде Кепу в Челси не ждёт. Должно быть где-то ещё прокололся помимо кучи пропущенных голов.
ДСА
ДСА
02 марта в 19:40
Зарплату получает регулярно.
dimagas2
dimagas2
02 марта в 18:34, ред.
Ну раз такое говорит тренер то видимо Кепа там с ноги дверь открывал и в таком стиле.
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