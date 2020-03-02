Лэмпард: «Кепа хорошо тренировался и поддерживал команду»

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02 марта 2020, 18:29

Главный тренер «Челси» рассказал о поведении вратаря команды , потерявшего место в основном составе «синих» в последнее время. По словам наставника лондонцев, Кепа ведет себя профессионально, несмотря на то, что вынужден наблюдать за матчами «Челси» со скамейки запасных.

Он вел себя профессионально, как и ожидалось. Он хорошо тренировался и был скромен, поддерживал команду.

Также Лэмпард ответил на вопрос, есть ли у Аррисабалаги будущее в «Челси».

Да. Каждый игрок в клубе контролирует свою судьбу. Всё зависит от того, как они играют и тренируются.

Отметим, что ранее Лэмпард рассказал о своих отношениях с Кепой.