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«Милан» предложил Рангнику контракт на три года

03 марта 2020, 13:11

Gazzetta dello Sport сообщает, что немецкий тренер Ральф Рангник близок к тому, чтобы возглавить «Милан».

Спортивный директор миланского клуба Звонимир Бобан будет уволен в течение нескольких ближайших дней. Недавно руководитель раскритиковал руководство клуба за то, что «Милан» вел переговоры с Рангником за его спиной. 

Контракт Ральфа Рангника с «россонери» будет рассчитан на 3 сезона.

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cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 13:58
Третьего тренера меняют за сезон.
Vave666
Vave666
03 марта в 13:49
Что на это скажет Ибра?? Давно бы играющим тренером сделали и затрещины от Златана супер мотивация))
КЭТиК
КЭТиК
03 марта в 13:37
Потом уволят с компенсацией.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
03 марта в 13:36
Рангник хороший, добротный тренер. Но зачем менять Пиоли после того, как "Милан" как раз встал на тропу исправления?

P.S. Газидис - редкое животное, причастное к крушению "Арсенала". Стоит ли напоминать, что с начала минувшей декады в клубе систематически принимались неверные решения (почти все они были неверные) на уровне покупки-продажи игроков (Эль-Нени, Черный Властелин, Габриэль, имя им легион) и управления (Венгер пересидел лет 5-7). И за все это отвечал Газидис. Кроме того, добивая команду, он привел еще и Эмери в клуб. Поэтому принятие на работу в "Милан" эту пародию на менеджера, доказавшего свою некомпетентность на всех уровнях, кроме смеха, ничего не может вызвать у тертых канониров.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
03 марта в 13:29
Без мата сказать и нельзя...
VIPded
VIPded
03 марта в 13:23
Будем поглядеть...
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