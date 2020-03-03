Gazzetta dello Sport сообщает, что немецкий тренер Ральф Рангник близок к тому, чтобы возглавить «Милан».
Спортивный директор миланского клуба Звонимир Бобан будет уволен в течение нескольких ближайших дней. Недавно руководитель раскритиковал руководство клуба за то, что «Милан» вел переговоры с Рангником за его спиной.
Контракт Ральфа Рангника с «россонери» будет рассчитан на 3 сезона.
P.S. Газидис - редкое животное, причастное к крушению "Арсенала". Стоит ли напоминать, что с начала минувшей декады в клубе систематически принимались неверные решения (почти все они были неверные) на уровне покупки-продажи игроков (Эль-Нени, Черный Властелин, Габриэль, имя им легион) и управления (Венгер пересидел лет 5-7). И за все это отвечал Газидис. Кроме того, добивая команду, он привел еще и Эмери в клуб. Поэтому принятие на работу в "Милан" эту пародию на менеджера, доказавшего свою некомпетентность на всех уровнях, кроме смеха, ничего не может вызвать у тертых канониров.
P.S. Газидис - редкое животное, причастное к крушению "Арсенала". Стоит ли напоминать, что с начала минувшей декады в клубе систематически принимались неверные решения (почти все они были неверные) на уровне покупки-продажи игроков (Эль-Нени, Черный Властелин, Габриэль, имя им легион) и управления (Венгер пересидел лет 5-7). И за все это отвечал Газидис. Кроме того, добивая команду, он привел еще и Эмери в клуб. Поэтому принятие на работу в "Милан" эту пародию на менеджера, доказавшего свою некомпетентность на всех уровнях, кроме смеха, ничего не может вызвать у тертых канониров.