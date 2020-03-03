«Милан» предложил Рангнику контракт на три года

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03 марта 2020, 13:11

Gazzetta dello Sport сообщает, что немецкий тренер близок к тому, чтобы возглавить «Милан».

Спортивный директор миланского клуба Звонимир Бобан будет уволен в течение нескольких ближайших дней. Недавно руководитель раскритиковал руководство клуба за то, что «Милан» вел переговоры с Рангником за его спиной.

Контракт Ральфа Рангника с «россонери» будет рассчитан на 3 сезона.