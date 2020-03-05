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Семшов получил бан на три матча за ненормативную лексику

05 марта 2020, 13:55
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет дисквалифицировал тренера «Арсенала» Игоря Семшова на три матча РПЛ по итогам матча 20-го тура с «Сочи».

На заседании по скайпу присутствовал Семшов и юрист клуба, мы изучили все необходимые документы, а также рапорт резервного судьи. Факт нецензурной брани установлен всеми лицами, хотя сегодня Семшов говорил, что он это слово не произносил. За последние два года это третий случай у Семшова, для него это нарушение является рецидивом. За оскорбительное поведение Семшов дисквалифицирован на три матча чемпионата России и оштрафован на 200 тыс. рублей.

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Все комментарии
Ganymed1
Ganymed1
05 марта в 19:58
этот писклявый комар еще и матом пищит?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
05 марта в 15:59
Вот жёнушка его дома теперь отделает под орех за плохое поведение !
Kuvan
Kuvan
05 марта в 14:54
Ни игрок, ни тренер, только за счет матов и держится.
EAGinLE
EAGinLE
05 марта в 14:26
Удачи Арсеналу .
ДСА
ДСА
05 марта в 14:21
Для кого-то такая лексика нормативная.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
05 марта в 14:11
А всегда таким тихоней казался
Caniggia
Caniggia
05 марта в 14:05
По заслугам!
Columb
Columb
05 марта в 13:56
Мало, хамов нужно наказывать.
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