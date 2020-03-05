Семшов получил бан на три матча за ненормативную лексику

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет дисквалифицировал тренера «Арсенала» на три матча РПЛ по итогам матча 20-го тура с «Сочи».

На заседании по скайпу присутствовал Семшов и юрист клуба, мы изучили все необходимые документы, а также рапорт резервного судьи. Факт нецензурной брани установлен всеми лицами, хотя сегодня Семшов говорил, что он это слово не произносил. За последние два года это третий случай у Семшова, для него это нарушение является рецидивом. За оскорбительное поведение Семшов дисквалифицирован на три матча чемпионата России и оштрафован на 200 тыс. рублей.