Сёмин получил красную карточку в игре с «Зенитом» за ругань на судей

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сегодня, 20:20

Главный тренер «Локомотива» был удален в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

На 14-й минуте он получил желтую карточку от главного арбитра встречи Евгения Турбина за ругань в адрес всей судейской бригады.

На 25-й минуте Сёмин снова высказывал претензии судьям. За это 72-летний специалист получил красную карточку.