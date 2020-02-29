Сёмин получил красную карточку в игре с «Зенитом» за ругань на судей

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин был удален в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом».
На 14-й минуте он получил желтую карточку от главного арбитра встречи Евгения Турбина за ругань в адрес всей судейской бригады.
На 25-й минуте Сёмин снова высказывал претензии судьям. За это 72-летний специалист получил красную карточку.
И Юрий Павлович не исключение....
И посему..."критика" в комментах ниже...неуместна...
И Юрий Павлович не исключение....
И посему..."критика" в комментах ниже...неуместна...
Евгений Савин из интервью с Валерием Карпиным: – Нам на «Матч ТВ» запрещали ругать «Зенит». Вы объясняли: «Ребята, чего вы хотите, это «Газпром Медиа». Кто платит, тот и выставляет условия». В Испании так же?
– По поводу телевидения не знаю. Нет государственных компаний, которые поддерживают клубы. Законом запрещено даже поддерживать клубы, не говоря уже про содержание.
Подробнее на «Чемпионате»:
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Евгений Савин из интервью с Валерием Карпиным: – Нам на «Матч ТВ» запрещали ругать «Зенит». Вы объясняли: «Ребята, чего вы хотите, это «Газпром Медиа». Кто платит, тот и выставляет условия». В Испании так же?
– По поводу телевидения не знаю. Нет государственных компаний, которые поддерживают клубы. Законом запрещено даже поддерживать клубы, не говоря уже про содержание.
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.6/.........................