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Сёмин получил красную карточку в игре с «Зенитом» за ругань на судей

сегодня, 20:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин был удален в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

На 14-й минуте он получил желтую карточку от главного арбитра встречи Евгения Турбина за ругань в адрес всей судейской бригады.

На 25-й минуте Сёмин снова высказывал претензии судьям. За это 72-летний специалист получил красную карточку.

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n272nm
n272nm ответил mat73
сегодня в 21:45
На соккере можно сейчас ссылки прямые кидать? Евгений Савин из интервью с Валерием Карпиным: – Нам на «Матч ТВ» запрещали ругать «Зенит». Вы объясняли: «Ребята, чего вы хотите, это «Газпром Медиа». Кто платит, тот и выставляет условия». В Испании так же? – По поводу телевидения не знаю. Нет государственных компаний, которые поддерживают клубы. Законом запрещено даже поддерживать клубы, не говоря уже про содержание. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.6/.........................
Когда-то в Москве была футбольная программа, я не помню ее названия, куда приглашали представителей всех клубов. Туда от Зенита ездил Федор Погорелов. Так вот, сначала Феде прямо намекнули, что ему нужно фильтровать базар в отношении московских клубов, потому что, дескать, основная аудитория этой программы - Москва. Поэтому на ведущих ролях во время дискуссий должны быть болельщики московских клубов, в частности, Спартака. А потом, вообще, перестали приглашать представителей Питера на эту программу. Так что если Савин говорит правду, то не Питер это первый начал. Вообще, это смешно, ибо раньше десятилетиями нельзя было говорить что-либо негативное в отношении Москвы, в принципе. Молодое поколение просто не знает, какие рвотные позывы вызывали у болельщиков так называемые комментаторы Озеров, Маслаченко, Перетурин и т.д. Гена Орлов с его симпатиями к Зениту нервно курит в сторонке. Так что не нужно кидать ссылки. Спросите у старших, они все вам расскажут :))))
Petergoff
Petergoff
сегодня в 21:39
Красавчик старичок!!!!!!!
kastites
kastites
сегодня в 21:17
Он уже старый.
112910415
112910415
сегодня в 21:10
где же столько нервов взять ...
Nikola45
Nikola45
сегодня в 21:08
За такое до конца сезона нужно удалять )) Распоясался любитель портвешка ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:55
Дисквалификации в сезоне подвергались и Гончаренко...и Семак (за шёпот)...и Корниленко...
И Юрий Павлович не исключение....
И посему..."критика" в комментах ниже...неуместна...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:45
сколько этот газпром-суд будет продолжаться? пусть свой газ-чемпионат играют!
mat73
mat73
сегодня в 20:33
На соккере можно сейчас ссылки прямые кидать?

Евгений Савин из интервью с Валерием Карпиным: – Нам на «Матч ТВ» запрещали ругать «Зенит». Вы объясняли: «Ребята, чего вы хотите, это «Газпром Медиа». Кто платит, тот и выставляет условия». В Испании так же?
– По поводу телевидения не знаю. Нет государственных компаний, которые поддерживают клубы. Законом запрещено даже поддерживать клубы, не говоря уже про содержание.
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.6/.........................
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 20:29
Но судьи действительно на стороне только одной команды.
_Философ_
_Философ_
сегодня в 20:22
Я бы еще некоторым судьям по сопатки дал
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