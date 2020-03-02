Анчелотти обвинен в неподобающем поведении по итогам матча с МЮ

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти обвинен Футбольной ассоциацией Англии в неподобающем поведении. Причиной стали споры тренера с главным арбитром матча «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед».
По окончании встречи Анчелотти в резкой форме высказал свое мнение судье после того, как гол «Эвертона» в конце поединка был отменен из-за офсайда.
У наставника «ирисок» есть время до 5 марта, чтобы ответить на обвинение со стороны Футбольной ассоциации. По данным СМИ, если Анчелотти согласится с претензиями футбольных властей Англии, его оштрафуют и не станут дисквалифицировать.
📝 | The FA's statement on Carlo Ancelotti. #EFC pic.twitter.com/dO4FNVQd9d— Everton (@Everton) March 2, 2020
тренер был прав !
тренер был прав !