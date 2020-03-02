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Анчелотти обвинен в неподобающем поведении по итогам матча с МЮ

02 марта 2020, 21:52
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти обвинен Футбольной ассоциацией Англии в неподобающем поведении. Причиной стали споры тренера с главным арбитром матча «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед».

По окончании встречи Анчелотти в резкой форме высказал свое мнение судье после того, как гол «Эвертона» в конце поединка был отменен из-за офсайда.

У наставника «ирисок» есть время до 5 марта, чтобы ответить на обвинение со стороны Футбольной ассоциации. По данным СМИ, если Анчелотти согласится с претензиями футбольных властей Англии, его оштрафуют и не станут дисквалифицировать.

 

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Все комментарии
112910415
112910415
03 марта в 04:51
тренер кипятился ...
тренер был прав !
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
03 марта в 03:11
Посмотрел этот момент... футбол скатывается в какое то дно и поддавки для богатых команд. Сколько таких голов забивали ранрьше, всегда защитывали, человек лежит в оффсайде, но он пассивен. Он не перекрывает обзор вратарю, ему НЕ следует передача. Чую день когда я начну вместо футбола смотреть фигурное катание всё ближе)))
mihaluch
mihaluch
03 марта в 00:58
Запрещено осуждать действия арбитра. Судья всегда прав.
beefs
beefs
03 марта в 00:16
Эх судьи тоже люди...
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
03 марта в 00:13
Чистый гол отменили,все о новых правилах узнаешь когда смотришь матчи мю.
Ozabot
Ozabot
03 марта в 00:08
Вообще глупейший момент. Сигурдсон никак не влиял на игру и мяч, он на заднице сидел и не мог перекрывать обзор стоящему на ногах вратарю. Де Хеа прекрасно все видел, поэтому даже среагировал на удар, но из-за рикошета упустил момент.
Red_team
Red_team ответил Gentleman.tdk
02 марта в 23:05
Чистый гол не засчитали конечно он был зол. Лучше бы наказали продажных судей.
Так оффсайд там был, что не так то?
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
02 марта в 22:23
Чистый гол не засчитали конечно он был зол. Лучше бы наказали продажных судей.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
02 марта в 22:07
Там любой бы возмущался. Я тоже не очень согласен с отменённым голом.
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