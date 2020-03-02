Анчелотти обвинен в неподобающем поведении по итогам матча с МЮ

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02 марта 2020, 21:52

Главный тренер «Эвертона» обвинен Футбольной ассоциацией Англии в неподобающем поведении. Причиной стали споры тренера с главным арбитром матча «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед».

По окончании встречи Анчелотти в резкой форме высказал свое мнение судье после того, как гол «Эвертона» в конце поединка был отменен из-за офсайда.