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Футбольная ассоциация может наказать Дайера за конфликт с болельщиком

05 марта 2020, 09:00
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич СитиЗакончился после серии пенальти

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер может столкнуться с санкциями со стороны Футбольной ассоциации Англии после перебранки с фанатом «шпор».

Отметим, что по окончании матча с «Норвичем» в Кубке Англии хавбек забрался на трибуну и вступил в конфликт с болельщиком «Тоттенхэма». По данным СМИ, перед конфликтом с Дайером этот же болельщик ссорился на трибунах с младшим братом игрока.

Накануне «Тоттенхэм» уступил «Норвичу» в поединке 1/8 финала Кубка Англии. Команды сыграли со счетом 1:1, после чего «Норвич» оказался сильнее в серии пенальти.

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Принц тарасовский
Принц тарасовский
05 марта в 18:06
Тоттенхэм начал деградировать.
cannongun
cannongun
05 марта в 09:44
красава Дайер! на поле туп, но тут полез в залу...)
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