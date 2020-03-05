Ткаченко посоветовал Ганчаренко позвонить Тедеско и поздравить с победой

Футбольный агент Герман Ткаченко прокомментировал инцидент, произошедший между главным тренером ЦСКА Виктором Ганчаренко и тренером «Спартака» Доменико Тедеско по окончании матча команд (2:3) в четвертьфинале Кубка России.
На месте менеджмента ЦСКА попросил бы Ганчаренко позвонить Тедеско после матча и поздравить его с победой. Это было бы правильно. Он поступил неправильно, но и Тедеско не стоило так эмоционально праздновать.
Виктор Михайлович правильно поступил по отношению к гейроповцу наскакивающему на него.
Виктор Михайлович правильно поступил по отношению к гейроповцу наскакивающему на него.