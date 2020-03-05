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Ткаченко посоветовал Ганчаренко позвонить Тедеско и поздравить с победой

05 марта 2020, 12:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Футбольный агент Герман Ткаченко прокомментировал инцидент, произошедший между главным тренером ЦСКА Виктором Ганчаренко и тренером «Спартака» Доменико Тедеско по окончании матча команд (2:3) в четвертьфинале Кубка России.

На месте менеджмента ЦСКА попросил бы Ганчаренко позвонить Тедеско после матча и поздравить его с победой. Это было бы правильно. Он поступил неправильно, но и Тедеско не стоило так эмоционально праздновать.
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Все комментарии
isamsn
isamsn
05 марта в 21:20
Кто такой Ткаченко Герман и чей он агент в футбольном мире, чтобы советы давать... и трансферы анализировать
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
05 марта в 19:19
Гончаренко лучше позвонить судье Иванову и спросить как же так.
oFANATo
oFANATo
05 марта в 14:58
Ткаченко, кто ты такой что бы советовать Ганчаренко что делать.
Виктор Михайлович правильно поступил по отношению к гейроповцу наскакивающему на него.
cska vperiod
cska vperiod
05 марта в 14:57
    cska vperiod
    cska vperiod
    05 марта в 14:56
    Да это их дело, с хрена ли ВМГ должен кому то звонить, любят у нас из мухи делать слона.
    bankirr
    bankirr
    05 марта в 14:53
    Не нужно звонить, а то он примет это за согласие.
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