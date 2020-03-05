Оздоев: «Бериша очень неприятен в штрафной»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в 1/4 финала Кубка России.

Очень хорошая игра получилась. Зрителям, думаю, понравилось. 120 минут, много борьбы. Мы могли забивать больше, но так получилось, что два раза поразили ворота соперника.

До пропущенного гола игра легко, наверное, давалась. Все шло к тому, что мы скоро забьем. И в первом тайме моменты создавали, и второй начали хорошо. Но тут этот нелепый 11-метровый, который я заработал. Абсолютно не хотел касаться Бериши, но так получилось. Бериша постоянно ищет такие моменты, он очень неприятен в штрафной. Но как бы там ни было, всё это очень встряхнуло нас. Поняли, что надо добавлять в темпе. И, несомненно, помогли ребята, которые вышли на замену. Олег Шатов и Юрий Жирков, который показывает классную игру вне зависимости от возраста. В итоге мы прибавили и заслуженно победили.