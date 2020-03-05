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Оздоев: «Бериша очень неприятен в штрафной»

05 марта 2020, 12:47
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился в доп. время

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в 1/4 финала Кубка России.

Очень хорошая игра получилась. Зрителям, думаю, понравилось. 120 минут, много борьбы. Мы могли забивать больше, но так получилось, что два раза поразили ворота соперника.

До пропущенного гола игра легко, наверное, давалась. Все шло к тому, что мы скоро забьем. И в первом тайме моменты создавали, и второй начали хорошо. Но тут этот нелепый 11-метровый, который я заработал. Абсолютно не хотел касаться Бериши, но так получилось. Бериша постоянно ищет такие моменты, он очень неприятен в штрафной. Но как бы там ни было, всё это очень встряхнуло нас. Поняли, что надо добавлять в темпе. И, несомненно, помогли ребята, которые вышли на замену. Олег Шатов и Юрий Жирков, который показывает классную игру вне зависимости от возраста. В итоге мы прибавили и заслуженно победили.

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Все комментарии
nubom
nubom
05 марта в 19:43
Если бы не Бериша - смотреть не на что было бы..
Сергей Саныч
Сергей Саныч
05 марта в 12:54
Бериша в связке с Карповым...цены не будет.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
05 марта в 12:50
Бериша вообще неприятен.
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