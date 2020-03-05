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Слуцкий: «Игра с „Крыльями“ будет отличаться от встречи с „Тамбовом“»

05 марта 2020, 12:01
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовЗавтра в 14:00 Не начался

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал предстоящий матч 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

На Центральном стадионе хотим попробовать новый газон. У нас на базе поле прошито искусственной ниткой, а здесь оно натуральное. Мы посмотрели поле, оно в прекрасном состоянии для этого времени.

Насколько ключевой матч с «Крыльями»? И прошлый матч с «Тамбовом» был ключевым, разница только в два очка, с самарцами тоже лобовая игра. Выигрывать эти матчи очень важно. Думаю, игра с Самарой будет отличаться от встречи с «Тамбовом», должно быть больше моментов.

Уремович сейчас постоянно работает в общей группе, это пока все изменения по больным.

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Все комментарии
Jantu
Jantu
05 марта в 19:08
Рубин самое слабое звено, прощайте!
ildar_3871
ildar_3871
05 марта в 15:50
Порвем летунов !
mars6791
mars6791 ответил Donner
05 марта в 15:05
    Donner
    Donner
    05 марта в 13:58
    Крыльям только победы, рубину пора в пердив.
    КЭТиК
    КЭТиК
    05 марта в 12:50
    Крылья надо побеждать любой ценой.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    05 марта в 12:31
    Слуцкера отовсюду выгнали, пусть хоть у татар покалымит.
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