Слуцкий: «Игра с „Крыльями“ будет отличаться от встречи с „Тамбовом“»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал предстоящий матч 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

На Центральном стадионе хотим попробовать новый газон. У нас на базе поле прошито искусственной ниткой, а здесь оно натуральное. Мы посмотрели поле, оно в прекрасном состоянии для этого времени.

Насколько ключевой матч с «Крыльями»? И прошлый матч с «Тамбовом» был ключевым, разница только в два очка, с самарцами тоже лобовая игра. Выигрывать эти матчи очень важно. Думаю, игра с Самарой будет отличаться от встречи с «Тамбовом», должно быть больше моментов.

Уремович сейчас постоянно работает в общей группе, это пока все изменения по больным.