М. Кержаков прокомментировал инцидент с фанатами на матче с «Ахматом»

Голкипер «Зенита» прокомментировал инцидент с болельщиками петербургской команды в матче 1/4 финала Кубка России с «Ахматом». Фанаты из-за оголенных торсов едва не подверглись нападению со стороны грозненских фанатов.

Я вообще не понял, что там произошло. Потом только узнал, что все случилось из-за того, что парни разделись по пояс. Служба безопасности стадиона хорошо сработала. Не думаю, что они стали бы выбегать на поле.