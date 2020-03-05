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М. Кержаков прокомментировал инцидент с фанатами на матче с «Ахматом»

05 марта 2020, 11:02
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился в доп. время

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал инцидент с болельщиками петербургской команды в матче 1/4 финала Кубка России с «Ахматом». Фанаты из-за оголенных торсов едва не подверглись нападению со стороны грозненских фанатов.

Я вообще не понял, что там произошло. Потом только узнал, что все случилось из-за того, что парни разделись по пояс. Служба безопасности стадиона хорошо сработала. Не думаю, что они стали бы выбегать на поле.

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Все комментарии
Морро
Морро ответил Аксинья
05 марта в 18:09
А что они хотели - если приехали в другую республику то соблюдайте её законы и нравы...В чужой монастырь со своим уставом не лезут...
В том то и дело, что не в монастырь(мечеть) приехали, а на стадион. И республика эта пока еще в составе РФ.
Kuvan
Kuvan
05 марта в 16:59
Средневековье.
leopit
leopit
05 марта в 14:25
Дикарис....
Petergoff
Petergoff ответил mihaluch
05 марта в 12:28, ред.
Значит, как в Питере, на Апрашке, в их какой то праздник, баранов резать, на глазах у детей- это можно, а как парни огалили торс- это ХАРАМ???
Сп62
Сп62 ответил Ангел неБесГрешен
05 марта в 12:19
А если приехал с подругой, то чадру одевать?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 марта в 11:45
На любом стадионе мира сидят мужики с голыми пузяками. Почему в Грозном нельзя?
А если ЛЕ приедет в город, тогда как? Это футбол...
mihaluch
mihaluch
05 марта в 11:42
В Чечню со своим уставом не ездят.
Аксинья
Аксинья
05 марта в 11:37
А что они хотели - если приехали в другую республику то соблюдайте её законы и нравы...В чужой монастырь со своим уставом не лезут...
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