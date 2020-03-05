Матыцин: «Турнир в Санкт-Петербурге станет объектом нашего наследия»

Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил на конференции «Профессия — футбол», которая была организована Оргкомитетом Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Уверен, что чемпионат Европы состоится, несмотря на сложную ситуацию. Работа проведена и проводится ежедневно — между РФС , Оргкомитетом и руководством Санкт-Петербурга.

Турнир в Санкт-Петербурге станет объектом нашего наследия, привлечёт ещё больше зрителей, а приехавшие смогут ещё раз познакомиться с культурой и историей нашей страны. И ещё раз будут удивлены нашим гостеприимством: мы умеем принимать гостей, это одна из составляющих нашего имиджа.

Надеюсь, что и сборная России по футболу нас порадует. Даже если не смотреть на то, что первый соперник, команда Бельгии, — очень сложный. Надеюсь, что атмосфера здорового боления и позитив со стороны зрителей поможет нашей команде показать максимум своих возможностей.