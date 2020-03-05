ГлавнаяНовости

Матыцин: «Турнир в Санкт-Петербурге станет объектом нашего наследия»

05 марта 2020, 10:46

Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил на конференции «Профессия — футбол», которая была организована Оргкомитетом Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Уверен, что чемпионат Европы состоится, несмотря на сложную ситуацию. Работа проведена и проводится ежедневно — между РФС, Оргкомитетом и руководством Санкт-Петербурга.

Турнир в Санкт-Петербурге станет объектом нашего наследия, привлечёт ещё больше зрителей, а приехавшие смогут ещё раз познакомиться с культурой и историей нашей страны. И ещё раз будут удивлены нашим гостеприимством: мы умеем принимать гостей, это одна из составляющих нашего имиджа.

Надеюсь, что и сборная России по футболу нас порадует. Даже если не смотреть на то, что первый соперник, команда Бельгии, — очень сложный. Надеюсь, что атмосфера здорового боления и позитив со стороны зрителей поможет нашей команде показать максимум своих возможностей.

Ранее стало известно, что Матыцин был включен в попечительский совет РФС.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Смородская: «С Сёминым сложно согласовывать трансферы»
Вчера, 18:30 Комментарии12
Г. Иванов: «„Урал“ никуда не готов ехать на матч Кубка против „Шинника“»
Вчера, 18:07 Комментарии5
Глушаков: «Лук и чеснок спасут от коронавируса»
Вчера, 17:42 ФотоКомментарии20
Врассыпную. Что происходит с ЦСКА?
Вчера, 12:30Станислав Горин в блоге Командный духКомментарии27
Кикнадзе: «Я не вижу альтернативы Прядкину»
Вчера, 12:01 Комментарии12
Балахнин: «Не совсем понятно, как на ЦСКА отразится поражение в дерби»
Вчера, 02:35 Комментарии25
Обсудить
Все комментарии
alexamit
alexamit
05 марта в 17:33
Ишо один ИДИОТ!Правительство сменилось,а идиоты остались.Грустно...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100