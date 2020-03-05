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Сорокин заявил, что УЕФА не обсуждал вопрос переноса Евро-2020

05 марта 2020, 11:56

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что УЕФА на заседаниях исполкома и конгресса организации не обсуждал возможность переноса или отмены чемпионата Европы 2020 года.

Могу всех успокоить — никаких обсуждений переносов, отмен не было [на заседаниях исполкома и конгресса УЕФА 2-3 марта]. Президент УЕФА [Александер Чеферин] призвал не поддаваться панике, потому что, как он справедливо заметил, паника может быть хуже вируса. В УЕФА создана рабочая группа совместно с лигами, которая занимается вопросами отмены матчей, но игры чемпионата Европы не являются предметом ее рассмотрения.

УЕФА ситуацию мониторит, но никаких решений, индикаций того, что что-то может быть отменено, нет, продолжаем готовиться как обычно. Этот вопрос не стоял на повестке дня ни конгресса, ни исполкома.

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