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Ловчев: «„Спартак“ меня не разочаровал»

сегодня, 10:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение «красно-белых» от «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ.

Накануне обвалился «Лукойл» и другие нефтяные компании. Может, в спартаковские баки ничего не заправили, и им бензинчика не хватило? Видно было, что команда встала. После пенальти вообще пропала игра. Но при всем этом «Спартак» меня не разочаровал. В последние минут 20 только.

Гол Ари? Хотите, чтобы я сказал, кто он такой? Гаденыш. Который играл за «Спартак» и теперь ему забивает. Но это шутка, ребята. Он же нормальный спортсмен и хороший футболист. Но то, что он делал в концовке — мне это не нравится. Он один минут 10 матча протянул.

Недовольство Шапи игровым временем? После матча видел, как он обнимался с Джикией. Думаю, Джикия его уже в «Спартак» зовет. 

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Все комментарии
viv
viv
сегодня в 13:57, ред.
Спартак продолжает веселить народ........
blitz
blitz
сегодня в 13:52
спартак и меня не разочаровал.
Занимает свое законное 10-ое место.)))))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:40
Спартак вообще редко разочаровывает, любит радовать страну!!!
Очередной раз с небес спустились....
Faustello
Faustello
сегодня в 12:11, ред.
Гранд футбола ФК Краснодар обыграл середняка РПЛ в рядовом матче, че все так возбудились??? )))
Footbolista
Footbolista ответил cska vperiod
сегодня в 11:57
Пример подайте)...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:37
Женя, взрослый человек, пенсионер, наверняка дедушка а ведёт себя как бестолковый мальчишка и никогда ничего умного не скажет..
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 11:22
Взрослый человек, а такую хрень несёт. И так всё время. Его приглашают как эксперта. А в итоге один только Бородюк занимается анализом и разбором. А ловчев обычный диванный аналитик и глор. Говорит ума не хватило Зениту, чтобы взломать оборону Уфы. Я ржал над ним весь выпуск
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 11:13
понятно что не хватило силенок,но пендаль был не очевидный
а так по сравнению с пиджаковским футболом ,сейчас бьются
нет поху-ма
stavr74
stavr74
сегодня в 11:08
Меня судейство разочаровало
112910415
112910415
сегодня в 11:06
у Серафимыча хорошее настроение
и это радует !
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:02
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 10:53
    Разочаровал счет на табло...
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