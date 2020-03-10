Ловчев: «„Спартак“ меня не разочаровал»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение «красно-белых» от «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ .

Накануне обвалился «Лукойл» и другие нефтяные компании. Может, в спартаковские баки ничего не заправили, и им бензинчика не хватило? Видно было, что команда встала. После пенальти вообще пропала игра. Но при всем этом «Спартак» меня не разочаровал. В последние минут 20 только.

Гол Ари? Хотите, чтобы я сказал, кто он такой? Гаденыш. Который играл за «Спартак» и теперь ему забивает. Но это шутка, ребята. Он же нормальный спортсмен и хороший футболист. Но то, что он делал в концовке — мне это не нравится. Он один минут 10 матча протянул.

Недовольство Шапи игровым временем? После матча видел, как он обнимался с Джикией. Думаю, Джикия его уже в «Спартак» зовет.