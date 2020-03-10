Рамирес: «„Спартак“ оказывал давление»

Защитник «Краснодара» прокомментировал победу в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

Огромное спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживают. Это придало сил. Каждая следующая победа снабжает нас энергией и мотивацией для борьбы. Единение с трибунами делает нас сильнее.

«Спартак» проанализировал нашу игру, поэтому первый тайм получился непростым. «Спартак» оказывал давление. Со временем у нас появилось больше свободных зон, больше моментов, один из которых мы в итоге и использовали.

Всё говорит результат! Он показывает, что мы проделали хорошую работу. Ребята недавно играют в основе, и мы всей командой стараемся их поддержать. Мне комфортно взаимодействовать со всеми партнёрами. И с теми, кто играет в старте, и с теми, кто в матче со «Спартаком» вышел на замену.

Следующая встреча будет непростой, как и любая другая в Премьер-Лиге. Но мы отправимся в Сочи, чтобы добиться своей цели. Сделаем всё, чтобы показать лучшую игру! Перед каждым матчем я остаюсь оптимистом и рассчитываю на лучшее.