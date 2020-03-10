ГлавнаяНовости

Бубнов: «„Краснодар“ оказался лучше готов на 90 минут, чем „Спартак“»

сегодня, 07:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Краснодара» и «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ, который завершился победой «быков» (1:0).

В первых двух матчах после возобновления сезона «Спартак» с первых минут активно шёл вперёд, давил и добивался успеха. На сей раз не вышло по нескольким причинам. «Красно-белые» осторожнее отнеслись к «Краснодару», который опасен как в контроле, так и на контратаках. Плюс им важно было рассчитать силы после энергозатратного кубкового дерби. Хотя в первом тайме «Спартак» играл всё равно лучше, создал больше подходов и полумоментов. Во втором решил притопить сходу, имел прекрасный шанс, но выручил Сафонов.

В итоге свежесть стала ключевым фактором. «Краснодар» оказался лучше готов на 90 минут. «Спартак» не обессилел, но после перерыва гости постоянно прибавляли, выглядели бодрее, а в организации игры «быки» не уступают сопернику. Со знаком плюс отмечу вынужденную пару защитников Сорокин — Кайо, во многом благодаря которой «Краснодар» отыграл на ноль второй матч подряд. Пожалуй, «Спартаку» нужно было больше давить через центр, но поединок с ЦСКА в середине недели внёс ограничения. Плюс повреждение Бакаева, который вышел в защитной шапке, сказывалось на его действиях.

Несмотря на поражение, по прошествии трёх матчей можно говорить о том, что «Спартак» преобразился. Сейчас команда Тедеско находится в трёх очках выше зоны переходных матчей и на такой же дистанции от шестого места. Но по уровню игры, очевидно, ближе к командам вверху таблицы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кокорин: «Путина на моей аватарке точно больше не будет»
Сегодня, 14:26 Комментарии15
«Зенит» не отпустил Кокорина в «Марсель», чтобы отдать в «Сочи»
Сегодня, 14:20 Комментарии10
Кокорину не платили в «Зените» обещанные 18 тыс. рублей зарплаты
Сегодня, 14:15 Комментарии10
Газизов: «Клубы должны принять меры, если рубль продолжит падение»
Сегодня, 13:20 Комментарии6
Медведев: «Падение рубля пока не сильно ударило по „Зениту“»
Сегодня, 13:00 Комментарии23
Медведев: «Ничью с „Уфой“ можно связать с недостаточной концентрацией»
Сегодня, 12:57 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Великолепный
Великолепный
сегодня в 12:25
ЦСКА погонял свиней по полю, а Краснодар добил.
Faustello
Faustello ответил cska minus
сегодня в 12:08
Галицкий купил пень с Уфой. Галицкий купил пень со Спартаком)))
Кудесники мяча из Краснодара, не напрягаясь и не включая основной режим, на классе обыграли и Спартак и его судейку Лампочкина )))
Забавно смотреть инфополе в котором мясные эгсперты ноют про судейство, пенали и про вечное величие Спартака )))
cska1948
cska1948
сегодня в 11:09, ред.
Может кто знает ответ? Почему те же биатлонисты ТРИ дня ПОДРЯД могут пробегать по ДЕСЯТЬ и более километров и им хватает времени, менее суток, на восстановление? Почему футболистам пробегающим за 90 минут столько, сколько биатлонисты за, примерно, 30 минут не хватает ТРЁХ дней на восстановление? Биатлонисты на финише падают обессиленные, все силы отдав гонке. Но я не видел ни одного футболиста,который бы обессиленным рухнул на газон, после финального свистка.
makkie
makkie
сегодня в 10:43
Всё адекватно!

Игра Спартака радует, внушает оптимизм.
Но в матче с быками сыграла свою роль и усталость после Кубка. А в первом тайме была равная игра, а по моментам Спартак даже ближе к голу. Жаль не забили.

Ничего, наверстаем еще своё!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 10:38
если бы не соплежуй в начале сезона, сейчас бы не болтались внизу
112910415
112910415
сегодня в 10:37
Спартак выглядит очень прилично, скорбеть не о чем !
cska minus
cska minus ответил LOpp
сегодня в 10:09
Галицкий купил пень с Уфой.
Галицкий купил пень со Спартаком)))
sergeika2006
sergeika2006
сегодня в 09:06
Бубнову респект. Удивительно читать других авторов, что Спартак слабее Краснодара. Игра была, как минимум равна (и играли не два г-на). Спартаку просто не повезло. Очень спорный пенальти (таких можно было поставить десяток) и даже без видеопросмотра. А добавленное время - 4 минуты? Да только замены съели 3 (как принято добавлять) плюс пенальти (2) плюс концерт Ари (5-6). Вроде и судил неплохо, но эти мелочи (спорный пенальти и время) сводят оценку судейства к двойке.
stavr74
stavr74
сегодня в 09:05
Это Лапочкин (девка продажная) был лучше готов и мотивирован
LOpp
LOpp
сегодня в 08:51
После коней силенок не хватило. Но Краснодару дали очень спорный пенальти.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:48
Понятно, что лидер чемпионата сильнее аутсайдера и ничего удивительного.
beefs
beefs
сегодня в 08:46
ничего еще не конец...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 08:31
Адекватный расклад...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100