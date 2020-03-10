Бубнов: «„Краснодар“ оказался лучше готов на 90 минут, чем „Спартак“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Краснодара» и «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ , который завершился победой «быков» (1:0).

В первых двух матчах после возобновления сезона «Спартак» с первых минут активно шёл вперёд, давил и добивался успеха. На сей раз не вышло по нескольким причинам. «Красно-белые» осторожнее отнеслись к «Краснодару», который опасен как в контроле, так и на контратаках. Плюс им важно было рассчитать силы после энергозатратного кубкового дерби. Хотя в первом тайме «Спартак» играл всё равно лучше, создал больше подходов и полумоментов. Во втором решил притопить сходу, имел прекрасный шанс, но выручил Сафонов.

В итоге свежесть стала ключевым фактором. «Краснодар» оказался лучше готов на 90 минут. «Спартак» не обессилел, но после перерыва гости постоянно прибавляли, выглядели бодрее, а в организации игры «быки» не уступают сопернику. Со знаком плюс отмечу вынужденную пару защитников Сорокин — Кайо, во многом благодаря которой «Краснодар» отыграл на ноль второй матч подряд. Пожалуй, «Спартаку» нужно было больше давить через центр, но поединок с ЦСКА в середине недели внёс ограничения. Плюс повреждение Бакаева, который вышел в защитной шапке, сказывалось на его действиях.

Несмотря на поражение, по прошествии трёх матчей можно говорить о том, что «Спартак» преобразился. Сейчас команда Тедеско находится в трёх очках выше зоны переходных матчей и на такой же дистанции от шестого места. Но по уровню игры, очевидно, ближе к командам вверху таблицы.