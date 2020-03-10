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Бубнов: «Удаления Карпова и Ахметова? Это новые судейские рекомендации»

сегодня, 07:26
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА (3:2), в котором арбитр Владислав Безбородов удалил двух игроков «армейцев».

Понятно, что самой обсуждаемой темой этого событийного матча стало судейство. Пенальти в ворота ЦСКА были в обоих случаях, а красные карточки — новые судейские рекомендации. Казалось, ещё недавно шли разговоры о тенденции не выносить двойное наказание, но за последний год появилось много тонкостей, в которых детально разбираются только действующие арбитры. Не думаю, что Безбородов — сам себе враг, который занялся отсебятиной после просмотра повторов. Футбол в этом смысле быстро меняется, а после назначения венгерского специалиста Виктора Кашшаи главой российского корпуса, в том числе и у нас. После зимнего перерыва свистят всё, что есть. И это, пожалуй, шаг вперёд, пусть принятие решений по-прежнему занимает слишком много времени.

Что касается непосредственно игры, то ЦСКА неплохо начал, но два удаления полностью перевернули сценарий. Согласен с Карпиным, сказавшим, что до второго удаления у соперника его команда играла нормально, а после — безобразно. Находясь вдевятером, уступая два мяча, «армейцы» вполне могли отыграться. Если бы Чалов реализовал пенальти, не факт, что хозяева успели бы вырвать победу. «Ростов» слишком рано поверил, что игра сделана, и расслабился.

Возвращение Мамаева? Видно, что он не растерял навыки, по-прежнему может решить эпизод сам, забить или отдать острый пас. Ему, как и Кокорину, теперь важно набрать оптимальные кондиции. Думаю, он поможет «Ростову».

ЦСКА же вновь проявляет характер. «Армейцы» спаслись с «Уралом», отыграли два мяча отставания по ходу кубковой игры со «Спартаком», чуть не совершили чуда теперь, имея на двух игроков меньше. Но результата нет — ничья и два поражения. Приходится повторяться и констатировать: проблемы в обороне остаются, они всё портят, защитникам не хватает опыта. 17-летний Карпов и 20-летний Дивеев пока не готовы стабильно обеспечивать прочность тылов. Тем более на былом уровне, когда ЦСКА часто выезжал благодаря надёжной обороне.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил itujan
сегодня в 15:05
Хамье нужно удалять.
Ты имеешь в виду Зобнина. Он наиграл уже на два удаления и в Кубке и ЧР. В ЧР получил, а в Кубке к сожалению нет. Но Зенит в полуфинале все поставит на место, кстати как и Оренбург в следующем туре. Так что твое счастье близко
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Поли 23
сегодня в 15:03
В обоих случаях игрок выходил один на один с вратарём- по правилам в таких моментах- красная, что не скажешь в ситуации с пенальти в ворота Ростова.
В случае с Карповым реальной угрозы гола не было, Попов мог в лучшем случае прострелить, т.к, уходил к лицевой. Так же как и в случае с Сигурдсоном. Там даже желтую не показали ростовчанину. Ситуации один в один пенальти на Попове и Сигурдсоне. Но интерес у Безбородова разный и все.
Voinnet
Voinnet
сегодня в 14:27
Не ну если бы фол был жестким, то да, двойное наказание уместно, а тут ни то ни се, чуть схватил, ушел в раздевалку..выглядело нелепо, да по правилам все, но нелепо
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:18
Удаления Карпова и Ахметова ? Всё таки есть футбольный бог ! Особенно в отношении Карпова !)))))
itujan
itujan
сегодня в 13:31
Хамье нужно удалять.
Поли 23
Поли 23 ответил Великолепный
сегодня в 13:17
Двойные стандарты.
В обоих случаях игрок выходил один на один с вратарём- по правилам в таких моментах- красная, что не скажешь в ситуации с пенальти в ворота Ростова.
Великолепный
Великолепный ответил isamsn
сегодня в 12:21
Ну тогда почему при назначении пенальти в ворота Ростова не был удалён игрок сбивший Сигурдсона. Там атака была на порядок опасней чем с эпизодом нарушения Карповым. Какие то однобокие рекомендации!!!!
Двойные стандарты.
112910415
112910415
сегодня в 10:30
слишком суровыми стали наказания
isamsn
isamsn
сегодня в 10:25, ред.
Ну тогда почему при назначении пенальти в ворота Ростова не был удалён игрок сбивший Сигурдсона. Там атака была на порядок опасней чем с эпизодом нарушения Карповым. Какие то однобокие рекомендации!!!!
RussianMango
RussianMango
сегодня в 10:21
Не согласен с двойным наказанием. Если пеналь, то желтая. А так это слишком жестко.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:41
Не нравятся мне эти новые тенденции с двойным наказанием. Пенальти и красная карточка слишком суровое наказание для нарушителей. На мой взгляд достаточно жёлтой карточки
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 09:18
Это новые федунские рекомендации
Mangur
Mangur
сегодня в 09:15
Без комментариев
VIPded
VIPded
сегодня в 09:04
Посмотрим, как "новые рекомендации" к другим применяться будут...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:57
Наверное стоит согласиться с Бубновым.Считаю, что пенальти правильные, но удалять не стоило, плюс почему остался без наказания игрок фоливший на Сигурдсоне при назначенном пенальти. Чалову категорически не стоит больше доверять пробитие пенальти.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:00
У нас сейчас не всё гладко, пенальтист нужен штатный только не Обляков и не Чалов, как можно было в такой ситуации когда этот гол означало очень много так легкомысленно скинуть мяч в руки вратарю.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил 25процентный клоун
сегодня в 07:56
А Чалов и так не может.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:39
Мамаев рикошетом положил
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