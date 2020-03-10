Бубнов: «Удаления Карпова и Ахметова? Это новые судейские рекомендации»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА (3:2), в котором арбитр Владислав Безбородов удалил двух игроков «армейцев».

Понятно, что самой обсуждаемой темой этого событийного матча стало судейство. Пенальти в ворота ЦСКА были в обоих случаях, а красные карточки — новые судейские рекомендации. Казалось, ещё недавно шли разговоры о тенденции не выносить двойное наказание, но за последний год появилось много тонкостей, в которых детально разбираются только действующие арбитры. Не думаю, что Безбородов — сам себе враг, который занялся отсебятиной после просмотра повторов. Футбол в этом смысле быстро меняется, а после назначения венгерского специалиста Виктора Кашшаи главой российского корпуса, в том числе и у нас. После зимнего перерыва свистят всё, что есть. И это, пожалуй, шаг вперёд, пусть принятие решений по-прежнему занимает слишком много времени.

Что касается непосредственно игры, то ЦСКА неплохо начал, но два удаления полностью перевернули сценарий. Согласен с Карпиным, сказавшим, что до второго удаления у соперника его команда играла нормально, а после — безобразно. Находясь вдевятером, уступая два мяча, «армейцы» вполне могли отыграться. Если бы Чалов реализовал пенальти, не факт, что хозяева успели бы вырвать победу. «Ростов» слишком рано поверил, что игра сделана, и расслабился.

Возвращение Мамаева? Видно, что он не растерял навыки, по-прежнему может решить эпизод сам, забить или отдать острый пас. Ему, как и Кокорину, теперь важно набрать оптимальные кондиции. Думаю, он поможет «Ростову».